"Ангелы Чарли" возвращаются: появились первые кадры с Кристен Стюарт и другими звездами

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"Ангелы Чарли" 2019: первые промо-кадры
"Ангелы Чарли" 2019: первые промо-кадры / ew.com

Перезапуск знаменитого фильма "Ангелы Чарли" (Charlie's Angels) фанаты ожидают в этом году не меньше других знаменитых лент. Главные роли исполнят Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинскому. В сети уже обнародовали первые промо-кадры.

Режиссером обновленных "Ангелов Чарли" стала Элизабет Бэнкс, а в качестве трех супергероинь достались известным киноактрисам Кристен, Наоми и Элли. Съемки фильма завершились еще в декабре прошлого года и создатели ленты наконец представили фанатам долгожданные первые кадры, сообщает Entertainment Weekly.

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Слева направо: Наоми Скотт, Кристен Стюарт, Элла Балинскому и Элизабет Бэнкс / EW

Согласно сюжету оригинального фильма, три героини принадлежат элитному спецподразделению под руководством загадочного Чарли, которые выполняют различные спецзадания. Впервые "Ангелы Чарли" зрители увидели в формате сериала в 1976-1981 годах, после этого в 2000-х выпустили два полнометражных фильма с Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью в главных ролях. И уже 15 ноября 2019 года фанаты смогут увидеть обновленный вариант современных "Ангелов Чарли".

Новые кадры из фильма "Ангелы Чарли" 2019 / Entertainment Weekly

Стоит добавить, что впервые о перезапуске "Ангелов Чарли" было объявлено еще в мае 2017 года. Тогда об этом заявила студия Sony Pictures и назвала режиссером фильма Элизабет Бэнкс. Также в СМИ отмечали, что режиссер также станет одной из героинь ленты, где исполнит роль непосредственного руководителя "ангелов" – Босли.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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