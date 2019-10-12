"Ангелы Чарли" возвращаются: сеть подрывает новый трейлер с Кристен Стюарт и Наоми Скотт

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Кадр из фильма "Ангелы Чарли"
Кадр из фильма "Ангелы Чарли" / IMDb

Свежий трейлер фильма "Ангелы Чарли 3" с хорошо знакомыми персонажами, которых сыграют новые популярные актеры, уже покоряет сеть. Перезапуск третьей части фильма уже не за горами.

Первый официальный трейлер фильма "Ангелы Чарли 3" появился на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment 27 июня. Меньше, чем за сутки его посмотрели почти 2,5 миллиона пользователей. Такой спрос блестяще показал, что фанаты криминальной драмы заскучали за продолжением культовой истории. Поэтому, как оказалось, свежие трейлеры и премьера фильма не заставят себя ждать.

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Ранее создатели третьего полнометражного эпизода сообщали, что фильм 2019 года станет скорее продолжением двух предыдущих частей, но точно не римейком.

О сюжете картины съемочная команда пока умалчивает, однако из видеороликов можно заметить, что любимое ангельское трио по-прежнему работает в лишь в команде. Для комфортности их работы им обеспечили быстрые автомобили, а для эффектности в кадре – смелые наряды.

Роли любимых ангелов в картине сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, а их наставницей стала Элизабет Бэнкс. Премьера картины в Украине запланирована на 14 ноября 2019 года.

Смотреть новый трейлер фильма "Ангелы Чарли": видео

Смотреть первый трейлер "Ангелов Чарли" 2019: видео

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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