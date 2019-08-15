"Ангелы" над уровнем моря: Кэндис Свейнпол позировала на скале в соблазнительных купальниках

30-летняя супермодель и знаменитая "ангельская" представительница бельевой марки Victoria's Secret поделилась необычной фотографией с отдыха. Кэндис Свейнпол отдала предпочтение эстремальному времяпровождению, а не ленивому, лежа на пляже.

Фотографией, которая сразу же пленила сердца фанатов, Кэндис Свейнпол поделилась на своей странице в Instagram. Еще одна из "ангелов" Victoria's Secret выбрала отдых с подругой Даутцен Крус, которая вместе с ней полезла покорять вершины.

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Обольстительные модели выбрались на высокую скалу рядом с морем, позируя в красивом проеме в сексуальных позах. На Кэндис Свейнпол был сплошной купальник с разрезами на талии, а Даутцен Крус предпочла раздельное бикини. Несмотря на расстояние, с которого сделано фото, моделям удалось продемонстрировать свою стройность и умение показать себя с лучшего ракурса даже на скале, а не только на подиуме.



Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices