Ангелы в черном: Сара Сампайо и Адриана Лима сияли в роскошных платьях на дорожке Канн

Каннский фестиваль подходит к концу, однако звезды не прекращают очаровывать своими эффектными выходами на красной дорожке. Так, накануне "ангелы" Victoria's Secret Сара Сампайо и Адриана Лима сверкали перед публикой в невероятных платьях.

Уже завтра, 25 мая, Каннский фестиваль подойдет к концу и красная дорожка будет отдыхать до следующего года. А пока она активно принимает голливудских звезд и других знаменитостей.

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Одним из самых ярких появлений в Каннах стали выходы "ангелов" Victoria's Secret Сары Сампайо и Адрианы Лимы. Нет, они не появились в купальных костюмах от бельевого бренда, представителями которого являются. Но от того их образы были не менее эффектными. Девушки выбрали потрясающие платья в пол в черном цвете, дополнив образы ярким макияжем.

27-летняя Сара Сампайо надела пышное платье, юбка которого полностью была декорирована черными перьями, а на талии красовались цветы из темного камня и массивных пайеток. Верх наряда был без бретелек, что позволило четко очертить вырезные ключицы модели. Образ зеленоглазой красавицы дополнил яркий макияж, который состоял из стрелок и красной помады, и продолговатые сережки.



Сара Сампайо / Getty Images



Сара Сампайо / Getty Images

37-летняя Адриана Лима предпочла приталенный и более откровенный вариант платья. Экс-"ангел" Victoria's Secret позировала перед папарацци в черном платье с кружевом на бедрах и талии и высоким разрезом спереди юбки. В ее наряде также были открыты плечи, однако модель не забыла и о декольте. Образ бразильской красавицы завершили продолговатые серьги с зеленым камнем и яркая помада.



Адриана Лима / Getty Images