"Ангелы" Victoria's Secret: имена и биографии знаменитых моделей

Бельевое шоу Victoria's Secret покорило сердца ценителей красивого белья еще в 1980-х годах. Организаторы шоу стараются выбирать моделей, которые отличаются не только идеальной внешностью и фигурой, но и особой харизмой. LifeStyle 24 подготовил для вас список девушек, которые носят почетное звание "ангела" и выходит на подиум в белье самой популярной настоящего.

Один из самых популярных бельевых брендов берет свое начало в далеком 1977 году. С тех пор в корпорации Victoria's Secret немало изменилось, однако традиционные феерические fashion-шоу каждый год обсуждает весь мир.

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Предварительное Victoria's Secret Show состоялось в Нью-Йорке в начале ноября 2018 года. Модели и "ангелы" представляли новые коллекции под музыку лучших исполнителей, а главной частью шоу была демонстрация драгоценных бра. Ежегодно представители бренда выбирают новую модель для выхода на подиум в белье, которая стоит не меньше, чем миллионы долларов. В этом году ее представляла 30-летняя шведская модель Эльза Госк.

Бельевая марка Victoria's Secret давно заслужила репутацию самого популярного бренда, который сотрудничает только с лучшими моделями. Однако почти каждый год состав команды "ангелов" меняется по разным причинам. Так, на показе в 2018 году ряды представителей Victoria's Secret покинула Адриана Лима. А в марте 2019 года представители бренда объявили о новом "ангеле" в команде Victoria's Secret. Ею стала 25-летняя венгерская модель Барбара Палвин.

Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас весь список моделей, которые входят в интернациональную команду "ангелов" по состоянию на 2019 год и являются представителями одного из самых популярных бельевых брендов Victoria's Secret.

Бехати Принслу



Бехати Принслу на Victoria's Secret Show 2018 / Getty Images

Намибийская девушка, отец которой является церковным миссионером, в детстве мечтала стать морским биологом. Однако судьба подарила ей куда лучшие перспективы. В 2004 году Бехати Принслу стала моделью Victoria's Secret, а в 2009 году – "ангелом" знаменитой марки и до сегодня она покоряет подиум феерического шоу в популярном белье.

Кендис Сванепул



Кендис Сванепул на Victoria's Secret Show 2018 / Getty Images

Историю успеха 30-летней Кэндис Сванепул можно смело сравнивать со сказкой "Золушка". Девушка родилась в Северо-Африканской Республике и работала на молочно-мясной ферме своей семьи. В 15 лет во время поездки с матерью на местный рынок она получила предложение от модельного агенства. Тогда девушка училась в колледже святой Анны, а со временем начала получать все больше и больше рабочих предложений. Через два года она уже путешествовала по всей Европе и Южной Африке, а после первого турне переехала в Нью-Йорк. В 2010 году Кэндис Сванепул стала первой южноафриканской моделью, которая получила почетное звание "ангела" Victoria's Secret. А в 2013 году ее выбрали для представления драгоценного Royal Fantasy Bra, который стоил 10 миллионов долларов.



Кендис Сванепул представляет Royal Fantasy Bra в 2013 году / Instagram / @angelcandices

Лили Олдридж



Лили Олдридж на Victoria's Secret Show в 2017 году / Getty Images

Американская супермодель начала карьеру в модельном бизнесе в 17 лет. Тогда она снялась для испанского Vogue, после чего украшала обложки многих знаменитых глянцев. В 2010 году Лили получила предложение представлять бренд Victoria's Secret как "ангел", а в 2015 ей выпало выйти на подиум в самом желанном драгоценном бра.



Лили Олдридж в драгоценном Bra на Victoria's Secret Show в 2015 году / Instagram / @victoriassecret

Жасмин Тукс



Жасмин Тукс на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

Экзотическая американская красавица в модельном бизнесе с 15 лет. Впервые девушка дебютировала на международном подиуме в 2011 году. Тогда она и попала на обложку итальянского Vogue. На данный момент 28-летняя Жасмин Тукс представляет одно из лучших модельных агентств IMG models и является "ангелом" Victoria's Secret. Впервые представлять популярную белье ей предложили на итоговом показе в 2012 году. С тех пор она ежегодно участвовала в показах бельевой марки. В апреле 2015 года она пополнила ряды "ангелов" Victoria's Secret, а в 2016 году ей выпала честь выйти на подиум и представить самую ожидаемую модель белья – драгоценный Fantasy Bra.



Жасмин Тукс представляет Fantasy Bra на шоу в 2016 году / Instagram / @jastookes

Лаис Ребейро



Лаис Ребейро на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

28-летняя бразильянка Лаис Ребейро с ростом 184 сантиметра покоряла подиумы и очаровывала экзотической красотой с 19 лет. В 2009 году девушка переехала в Нью-Йорк, который открыл для нее множество горизонтов в модельном направлении. В 2010 году представители бренда Victoria's Secret заметили красавицу и пригласили на итоговое феерическое шоу. С того момента она работала с маркой как модель. В 2012 году девушка не вышла на подиум известного шоу из-за вывиха лодыжки, однако это не помешало ей пополнить ряды "ангелов" Victoria's Secret в 2015 году. Через два года после получения знаменитого звания Лаис представляла ценное Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show в Шанхае.



Лаис Ребейро в драгоценном Bra на показе в 2017 году / Instagram / @laisribeiro

Эльза Госк



Эльза Госк на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

Шведская супермодель начала сотрудничать с модельными скаутами в 14 лет. Однако в определенный период жизни девушка решила сконцентрировать свое внимание на учебе и спорте. Эльза занималась баскетболом и даже играла в Национальной лиге. Однако из-за травмы не смогла продолжить карьеру спортсменки. Именно тогда она решила вернуться к модельному бизнесу. Спортивная форма, параметры и рост – все это поспособствовало быстрому карьерному росту Эльзы Госк. Она переехала в Нью-Йорк и в 2011 году уже начала сотрудничать с бельевым брендом Victoria's Secret. В течение трех лет она выходила на подиум как модель, а в конце 2014 года стала ожидаемым "ангелом" и впервые надела знаменитые крылья. На предыдущем итоговом показе Victoria's Secret Эльза Госк представляла драгоценные бра стоимостью 1 миллион долларов. Над бюстгальтером, в котором она дефилировала по подиуму, работал ювелирный бренд Atelier Swarovski.



Эльза Госк представляла Bra на показе в 2018 году / Getty Images

Сара Сампайо



Сара Сампайо на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

27-летняя португальская модель ворвалась в fashion-индустрию в 16 лет после победы в местном конкурсе красоты. После этого Сара получала немало предложений от глянцев, снималась для обложек, однако не появлялась на подиуме. В 2012 году она стала лицом итальянского производителя белья Calzedonia, а в 2013 впервые вышла на подиум как модель Victoria's Secret. Девушка очаровала зрителей и представителей бренда своей харизмой, поэтому в апреле 2015 года Сара пополнила команду знаменитых "ангелов" Victoria's Secret.

Роми Стрейд



Роми Стрейд на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

В свои 23 года нидерландская модель достигла больших успехов в модельной карьере. В 2011 году она подписала контракт с популярным американским агентством DNA Model Management, а в 2015 году, в возрасте 20 лет, получила возможность представлять белье Victoria's Secret как знаменитый "ангел".

Стелла Максвелл



Стелла Максвелл на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

28-летняя блондинка, которая родилась в Бельгии в семье североирландских дипломатов, в раннем возрасте переехала в Австралию, а потом в Новую Зеландию, но назначение нашла для себя только в Нью-Йорке. В 2014 году ее впервые пригласили на итоговый показ Victoria's Secret. А почетное звание "ангела" она получила в 2015 году.

Марта Хант



Марта Хант на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

Еще в юном возрасте американская красавица была замечена модельным агентом и получила приглашение на кастинг, который изменил всю ее жизнь. Девушка сразу подписала контракт с престижным американским модельным агентством IMG models и переехала жить в Нью-Йорк. Впервые Марта засветилась на подиуме в Париже в 2007 году. В 2013 году получила приглашение дефилировать в белье Victoria's Secret как модель, а в 2015 году стала "ангелом".

Тейлор Хилл



Тейлор Хилл на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

23-летняя американка начала карьеру модели сразу после окончания школы. Тогда 17-летней Тейлор Хилл профессионально развиваться в этом направлении помог агент. В 2013 году она уже снялась для популярной итальянской марки нижнего белья Intimissimi, а в 2014 году начала сотрудничать с Victoria's Secret. Только год она выходила на подиум как модель. Представители бренда быстро присмотрелись к девушке, и в 2015 году она завоевала звание "ангела".

Жозефин Скривер



Жозефин Скривер на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

Датская красотка пришла в модельный бизнес, будучи еще ребенком. Тогда она снялась в рекламе подгузников. В юном возрасте Жозефин Скривер переехала в Нью-Йорк, однако позже решила вернуться в Копенгаген. С шага назад и началась ее модельная карьера. Впервые на международном подиуме девушка появилась в 2011 году. Это была Неделя высокой моды в Нью-Йорке. А в 2013 получила приглашение выйти на итоговый показ Victoria's Secret Show, с чего и началась ее сотрудничество с бельевым брендом. После этого 25-летняя Жозефин Скривер участвовала в каждом следующем шоу, а в феврале 2016 года получила звание почетного "ангела".

Джиджи Хадид



Джиджі Хадид на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

Дочь знаменитой фотомодели Йоланди Хадид с юных лет начала работать над своей будущей карьерой. Правда, сначала Джиджи мечтала о спортивном будущем. Она активно занималась конным спортом, а также входила в юношескую олимпийскую сборную по волейболу. Однако после поступления в университет девушка поняла, что чувствует зов к модельному бизнесу. В 19 лет (в 2014 году, –LifeStyle 24) она подписала контракт о сотрудничестве со знаменитым на весь мир агентством IMG models. После этого девушка принимала участие в международных показах люксовых брендов и часто появлялась на обложках популярных журналов. А уже в 2016 году модель впервые вышла на подиум Victoria's Secret как "ангел", демонстрируя сексуальное белье.

Белла Хадид



Белла Хадид на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

Младшая сестра Джиджи Хадид отличалась от нее сложным характером и бунтарством. Однако обе они пошли по стопам своей матери Йоланди Хадид и достигли немалых успехов в модельной карьере. Хотя Белла признавалась, что не боялась работы, поэтому в подростковом возрасте работала в кафе. Также девушка интересовалась дизайном и фотографией, но в 2014 году решила, что ее цель в жизни – стать моделью. Тогда она подписала контракт с тем же агентством, что ее сестра, IMG models. Белла стала лицом многих модных брендов, а в 2016 году начала сотрудничать с Victoria's Secret. В 2017 году она вышла на подиум итогового шоу, которое традиционно проходит в конце осени или в начале зимы как "ангел". Однако после выхода в белье от популярного бренда Белла получила немало критики от поклонников и других "ангелов". Как они утверждали, ее формы слегка не соответствовали стандартам других моделей Victoria's Secret. Однако до показа, который состоялся в 2018 году в Нью-Йорке, Белла Хадид поработала над своей фигурой и вышла на подиум в откровенном белье и со знаменитыми крыльями за спиной.

Кендалл Дженнер



Белла Хадид на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" никогда не страдала нехваткой внимания от папарацци или нехваткой рабочих предложений. Несмотря на то, что ее модельная карьера началась в 2009 году, она также пыталась реализовать себя в других сферах. В 2013 году сестры Дженнер запустили собственную линию одежды, а в 2014 выпустили книгу об их жизни. В том же году девушка дебютировала на подиуме Недели моды в Нью-Йорке. С 2015 года Кендалл выходила на показы в составе моделей Victoria's Secret, а в 2017 году появилась как "ангел" известного бренда.

Винни Харлоу



Винни Харлоу на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

Темнокожая красавица с болезнью витилиго смогла произвести настоящий фурор на подиумах и достичь немалого успеха в модельной сфере. 24-летняя канадская фотомодель приняла участие в шоу "Топ-модель по-американски" и смогла войти в список 14-ти финалисток. Девушка выбыла из проекта, заняв 6 место, однако ее карьера модели уже взяла свое начало. В сентябре 2018 года девушка с хроническим заболеванием стала "ангелом" известного бельевого бренда Victoria's Secret и в ноябре 2018 года вышла на подиум итогового шоу.

Барбара Палвин



Барбара Палвин на Victoria's Secret Show в 2018 году / Getty Images

Карьера венгерской модели началась в 2006 году. Тогда девушке было 13 лет и юную Барбару заметил ее нынешний менеджер, представитель Icon Model Management. Тогда же девушка переехала жить и работать в Азию, где пробыла до 2009 года. После работы там Барбара переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с крупнейшим международным агентством IMG models. Несмотря на несколько пышнее формы, чем у других моделей Victoria's Secret, в 2016 году девушке удалось получить предложение выйти на подиум. А в марте 2019 года стало известно, что Барбара Палвин официально пополнила ряды "ангелов".

Вероятно, представители бренда начали снисходительнее относиться к моделям из-за митинга британок на улицах Лондона. В декабре 2018 года девушки с разными формами, цветом кожи и ростом вышли в нижнем белье на улицу и митинговали возле бутика Victoria's Secret. Таким образом они призвали представителей бельевой марки изменить политику по подбору моделей для своих показов. На плакатах, с которыми девушки митинговали, писали: "Мы хотим разнообразия в брендах". Такой выход британки назвали "падением ангелов", символически надев неотъемлемый атрибут показев Victoria's Secret – крылья, однако не яркого оттенка, а в черном цвете.