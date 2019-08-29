"Ангелы" Victoria's Secret посетили Венецианский кинофестиваль: фото

28 августа в Италии состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке мероприятия было много знаменитостей, среди которых – "ангелы" Victoria's Secret.

Знаменитые модели – всегда желанные гости на светских мероприятиях. Исключением не стал Венецианский кинофестиваль, куда пришли "ангелы" Victoria's Secret: Барбара Палвин, Изабели Фонтана,Кэндис Сванепул и другие.

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Шведская модель Эльза Хоск выглядела очаровательно в черном платье из коллекции Etro с завязками на животе, подчеркнув свою стройную талию.

Plus-size модель Барбара Палвин подготовила идеальный образ в голливудском стиле: роскошное черное платье от Giorgio Armani, локоны и легкий макияж.

Кэндис Сванепул также выбрала вечернее платье молочного оттенка от бренда Etro, которое подчеркнуло фигуру модели.

Изабель Фонтана отдала предпочтение эффектному платью от Alberta Ferretti, которое состоит из пышной юбки и топа желтого цвета. Образ "ангела" VS завершили золотые босоножки на высоком каблуке.

Марта Хант вышла на красную дорожку в черном платье с корсетным верхом и прозрачным черным подолом из коллекции Alberta Ferretti.