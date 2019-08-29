"Ангелы" Victoria's Secret посетили Венецианский кинофестиваль: фото

88 Читати новину українською
Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

28 августа в Италии состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке мероприятия было много знаменитостей, среди которых – "ангелы" Victoria's Secret.

Знаменитые модели – всегда желанные гости на светских мероприятиях. Исключением не стал Венецианский кинофестиваль, куда пришли "ангелы" Victoria's Secret: Барбара Палвин, Изабели Фонтана,Кэндис Сванепул и другие.

Читайте также: Брэд Питт, Катрин Денев и другие актеры на Венецианском фестивале 2019: первые фото

Шведская модель Эльза Хоск выглядела очаровательно в черном платье из коллекции Etro с завязками на животе, подчеркнув свою стройную талию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Plus-size модель Барбара Палвин подготовила идеальный образ в голливудском стиле: роскошное черное платье от Giorgio Armani, локоны и легкий макияж.

 

Кэндис Сванепул также выбрала вечернее платье молочного оттенка от бренда Etro, которое подчеркнуло фигуру модели.

 

Изабель Фонтана отдала предпочтение эффектному платью от Alberta Ferretti, которое состоит из пышной юбки и топа желтого цвета. Образ "ангела" VS завершили золотые босоножки на высоком каблуке.

 

Марта Хант вышла на красную дорожку в черном платье с корсетным верхом и прозрачным черным подолом из коллекции Alberta Ferretti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Martha Hunt (@marthahunt)

 

 

blog_ava
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня
35908
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Фестивали Victoria's Secret Эльза Хоск Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня 20:33 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
35907
Что нужно для организации свадьбы: полный список
сегодня 18:27 Что нужно для организации свадьбы: полный список
279
Брэд Питт, Катрин Денев и другие актеры на Венецианском фестивале 2019: первые фото
28 августа 17:46 Брэд Питт, Катрин Денев и другие актеры на Венецианском фестивале 2019: первые фото
478
Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
28 августа 17:06 Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
302
"Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
28 августа 11:00 "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
Юлія Ліпенцева 158
Новости
Больше новостей
Залиште відгук