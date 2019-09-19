"Ангелы" Victoria's Secret снялись в горячей кампании: сексуальные фото известных моделей

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"Ангелы" Victoria's Secret
"Ангелы" Victoria's Secret / Коллаж: LifeStyle 24

Самые знаменитые модели мира, "ангелы" известной бельевой марки Victoria's Secret, готовы поражать своей стройностью, харизматичностью и сексуальностью. Представители марки подготовили новую коллекцию, в которой Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол, Барбара Палвин и другие модели сверкали перед объективом в соблазнительных новинках.

На официальной странице одной из самых известных бельевых марок в Instagram появились не по-осеннему жаркие снимки моделей, которые являются членами команды "ангелов" Victoria's Secret.

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В преддверии зимнего сезона руководители марки позаботились об удобном и сексуальном домашнем наряде для своих поклонниц, а также о красивых комплектах белья. Так, на студийных фото стройная шведка Эльза Хоск предстала в соблазнительном бледно-розовом бюстгальтере в стиле кроп-топа и трусиках с высокой талией, что подчеркнуло ее длинные ноги. Ее коллега Кэндис Свейнпол предпочла крошечный комплект цвета фуксия с деликатным жабо на трусиках.

Ельза Госк і Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол и Эльза Хоск / Instagram / @vsangelpics

Новоиспеченная "ангельская" красавица Барбара Палвин позировала перед камерой в белье бежевого цвета, декорированном изящным кружевом.

Барбара Палвін
Барбара Палвин / Instagram / @vsangelpics

А вот Жозефин Скривер и Лаис Рибейро выбрали для съемки соблазнительные домашние пижамы из шелка в голубом и розовом цветах.


Лаис Рибейро и Жозефин Скривер / Instagram / @victoriassecret

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Теги: Эротика LifeStyle Жозефин Скривер Эльза Хоск Victoria's Secret
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