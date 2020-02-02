"Ангелы" Victoria's Secret страдали от сексуальных домогательств и издевательств

Экс-директора по маркетингу бренда женского белья Victoria's Secret Эда Разека обвинили в "культуре женоненавистничества, запугивании и домогательствах". Об издевательствах признались около 30 работников компании, среди которых ведущие модели.

Вслед за официальным обращением об отмене грандиозного шоу Victoria's Secret и новостями о вероятной продаже культового бренда, компанию постиг очередной скандал. Издание The New York Times опубликовало расследование, которое пролило свет на внутреннюю политику модного дома.

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Около 30 бывших и нынешних работников, среди которых знаменитые модели, подтвердили, что на протяжении многих лет страдали от издевательств и домогательств руководства. Вину приписывают бывшему директору по маркетингу компании L Brands, владеющей брендом женского белья Victoria's Secret Эду Разеку.

Мужчина работал на просторах модной индустрии на протяжении 36 лет, оставив почетный пост в августе 2019 года. Эду Разеку удалось стать второй важной персоной в компании после основателя Леса Векснера, взяв на себя ответственность в проведении легендарных Victoria's Secret Fashion Show.



Эд Разек с моделью Келли Гейл / Getty Images

Фактически, именно он определял судьбу "ангелов". Американская модель Алисса Миллер вспомнила слова директора по маркетингу, которые характеризуют его отношение к женщинам: "Я носитель власти. Я могу создать тебя или уничтожить".

Девушки вспомнили, что во время кастингов Разек просил участниц оставлять личные номера телефонов, всячески пытался дотронуться до их стройных тел и даже поцеловать. Одна из "ангелов" заверила, что мужчина несколько раз предлагал ей отправиться в совместное путешествие, обосновывая его сексуальным влечением: "Я хочу овладеть тобой в каком-то сексуальном месте".

Под давлением домогательств находилась даже знаменитая Белла Хадид, которая участвовала в феерических показах. За кулисами шоу Эд Разек сказал звезде, что ей стоит забыть про трусики и публично обсуждал ее грудь. Однако другие работники корпорации тоже страдали от издевательств и нареканий за лишний вес или внешний вид.

Меня больше всего беспокоило... насколько прижилось такое поведение. Над ним смеялись и воспринимали его как норму... И любого, кто пытался что-то с этим сделать, не просто игнорировали, его наказывали,

– заверила бывшая менеджер бренда Кейси Кроу Тейлор.



Белла Хадид на Victoria's Secret Fashion Show / Getty Images

Сам Эд Разек заявил, что обвинения "категорически не соответствуют действительности, неправильно трактованы или же вырваны из контекста".

Стоит отметить, что в сексуальной эксплуатации моделей обвиняли и финансиста Джеффри Эпштейна, который приглашал "ангелов" в собственный дом и подвергал насилию.