Ани Лорак рассказала, как начался ее роман с бывшим мужем TAYANNA

Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, решила откровенно рассказать о личной жизни. Артистка впервые призналась, как начался ее роман с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом и планирует ли она идти к алтарю с бойфрендом.

Деталями частной жизни Ани Лорак поделилась в интервью российскому журналу ОК! Певица стала главной звездой нового выпуска глянца и украсила его обложку.

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В общении с журналистами 41-летняя артистка рассказала, что ее роман с бывшим мужем TAYANNA начался с дружбы. Однако после развода между Ани Лорак и Егором Глебом вспыхнули чувства, поэтому их сотрудничество продолжилось романтическими отношениями.

Это была просто дружба и общение двух душ, просто понимание и поддержка, увлечения, уважение и любовь – в общем, все то, что должен получать жена от мужа,

– поделилась Ани Лорак,

Что известно о Егоре Глеба?

Это саунд-продюсер компании Black Star Inc. У Егора Глеба и Ани Лорак 14-летняя разница в возрасте, однако это не остановило влюбленных начать романтические отношения. Известно, что до встречи с артисткой Егор был мужем певицы TAYANNA. Неоднократно артистка рассказывала о жестокости экс-возлюбленного и не скрывала, что была жертвой домашнего насилия. У пары остался сын, которого воспитывает TAYANNA.

Кроме этого, артистка призналась, что познакомилась с Егором Глебом около 3 лет назад на студии звукозаписи в Киеве. Еще тогда между Ани Лорак и ее бойфрендом возникла взаимная симпатия, однако встречаться пара начала значительно позже, после развода артистки.

"Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение, которое было такого рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего безумия, своих личных отношений, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку ... нам всегда весело, мы всегда смеемся, слушаем музыку классную, мы всегда на одной волне, нам есть о чем поговорить", – призналась она.



Ани Лорак в российском глянце / OK!

Ани Лорак не скрывает, что счастлива с новым избранником. По ее словам, с Егором Глебом у нее очень много общего, единственное – он не публичный человек, поэтому не ведет открыто свои блоги и не любит излишнего внимания СМИ. Но несмотря на своеобразную идиллию Ани Лорак не хочет второй раз выходить замуж.

Я не верю в то, что это ничего не дает. Вне брака мы дорожим друг другом. Есть постоянное желание как-то удивлять, радовать, завоевывать человека. А когда уже все понятно, все официально, ты такой: ну есть и есть. И у него такие же мысли,

– объяснила Ани Лорак.



Ани Лорак с Егором Глебом / Instagram / @anilorak

Не обошла певица вопросов и о разводе с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Ани Лорак откровенно заявила, что долго приходила в себя от измены мужа и не была уверена, что будет иметь какие-либо отношения. Певица колебалась, подавать ли на развод, но все же решилась завершить брак.

"Я не верю, когда кто-то говорит, что развод прошло приятно и легко. Любой развод – это трагедия: это больно, грустно, разочарование. Да, ты чувствуешь разочарование ... в близком человеке. Я оптимист, до последнего пыталась уладить все и убеждала себя, что все будет хорошо, что все образуется. Ведь многие семьи так живут", – отметила она.

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Что известно о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу?

До отношений с саунд-продюсером Егором Глебом Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В конце июля 2018 года мужчины поймали на измене. После того, как ролик с отдыха Мурата и Яны Белявской заполонил сеть, певица решила официально развестись. В начале декабря 2018 года Ани Лорак подала заявление в Шевченковский суд Киева, а в канун Нового года звездные супруги официально развелись.