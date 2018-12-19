Ани Лорак решила официально развестись: реакция ее мужа

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Ани Лорак официально разводится: реакция ее мужа
Ани Лорак официально разводится: реакция ее мужа / versiya.info

19 декабря стало известно, что певица Ани Лорак, которая проживает и выступает в России, решила официально развестись. На эту новость отреагировал ее муж, бизнесмен Мурат Налчаджиолу.

Вероятно, громкий скандал с изменой мужа Ани Лорак окончательно расстроил их отношения. В СМИ попал документ, согласно которому Каролина Куек (настоящее имя артистки) подает на развод.

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Весть облетела все украинские и российские издания. На резонансную новость отреагировал сам Мурат Налчаджиолу, который в Instagram-stories опубликовал мотивационные слова.

Терпение и еще раз терпение. Скоро все станет на свои места, тучи рассеются и выйдет солнце. Очередное испытание останется в прошлом,
– написал он.

Ані Лорак подала на розлучення: реакція її чоловіка
Ани Лорак подала на развод: реакция ее мужа / скриншот

Впоследствии Мурат Налчаджиолу опубликовал еще одну цитату, которая может свидетельствовать о том, что бизнесмен стремится разорвать любые связи с бывшими знакомыми.

"У меня больше нет энергии на бессмысленные поступки, дружбу, принудительные взаимоотношения или ненужные разговоры", – заявил экс-возлюбленный Ани Лорак.

Реакція чоловіка Ані Лорак на розлученння
Муж Ани Лорак опубликовал неоднозначные цитаты / Скриншот

Чоловік Ані Лорак
На фоне развода Мурат Налчаджиолу поделился известной цитатой / Скриншот

В то же время звезда опубликовала несколько снимков в своем блоге. Среди фотографий – семейное фото с дочерью.

 

Что известно об измене мужа Ани Лорак?В конце июля мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Позже СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. Но девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.

По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без кольца. Впоследствии, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе. Ани Лорак и Мурат Налчаджиолу вместе провели совместную дочь в школу. В последнем интервью певица призналась, что не простит измены.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Музыка Ани Лорак
Источник: 24 Канал
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