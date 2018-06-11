Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу

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Ані Лорак та Мурат Налчаджиол розлучилися офіційно 31 січня 2019
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / viva.ua

Сегодня, 31 января, украинская певица Ани Лорак, которая часто гастролирует в России, официально развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Ани Лорак, которая проживает и работает в России последние несколько лет, развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу после брака, который длился почти 10 лет, в Шевченковском районном суде Киева.

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Как пишет издание ТСН, заседание длилось максимум 15 минут и адвокаты экс-супруги отказались что-либо комментировать.

Секретарь суда сообщила, что Лорак и Налчаджиоглу официально развели, однако касательно имущества и опеки над общей дочерью Софией, секретарь ответила, что "это был иск только о расторжении брака".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 

Что известно о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу?
Слухи о разводе супругов взорвали сеть в середине декабря 2018 года. Официальным подтверждением стал иск в Шевченковский суд, зарегистрированный 4 декабря 2018 года. Мужа певицы поймали на измене с молодой моделью Яной Беляевой, которая уверяла журналистов, что с Муратом в нее чисто дружеские отношения. Однако впоследствии Ани Лорак дала первое интервью после своего решения расстаться, в котором призналась, что ей надоело быть жертвой.

Теги: Ани Лорак Звездные разводы LifeStyle
Источник: 24 канал
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