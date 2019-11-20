Анимационный фильм "Любовь" получил награду на международном кинофестивале в Пекине: трейлер

Лента украинского режиссера Никиты Лыськова одержала победу в номинации "Выбор жюри" на Feinaki Beijing Animation Week. Это история о любви, переданная с помощью символов и звуков. Во время награждения произошел курьезный случай, сообщили в Госкино.

Победа в конкурсе в Пекине – это не первая награда мультфильма "Любовь". Недавно анимация уже получила "Золотого голубя" на одном из старейших кинофестивалей в Германии. Впереди у ленты еще Таллинский кинофестиваль Black Nights Film Festival и конкурс короткометражных работ Etiuda & Anima в Кракове.

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Во время награждения анимационного фильма произошла забавная ситуация. В Пекине не было никого из творческой группы авторов, поэтому приз получил местный волонтер в китайском пакетике на голове. Об этом забавном случае сообщили на официальной странице Госкино в фейсбуке.



Награждение ленты "Любовь" в Пекине / Facebook / @ ukrainefilmagency

Мировая премьера фильма состоялась на престижном фестивале анимационного кино в Анси.



Кадры из анимационной ленты "Любовь" / Facebook / @ ukrainefilmagency

Лента рассказывает историю любви с помощью символов и состоит из эпизодов, не связанных между собой сюжетно и стилистически. Однако все они объединены единым настроением и смыслом. Эта остроумная история-размышление об отношениях между людьми раскрывается через звуки.

Режиссером и идейным вдохновителем "Любви" стал Никита Лыськов. Над музыкальным оформлением работал Антон Байбаков. Фильм был создан компанией "Т.Т.М." при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Местом действия этой анимационной ленты является Днепр. Частично документальный, сквозь призму абсурда и черного юмора, этот фильм рассказывает историю, произошедшую в большом городе во время исторических изменений и декоммунизации,

– отметил режиссер "Любви".

Трейлер анимационного фильма "Любовь": смотреть онлайн