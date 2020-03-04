Анималистический принт и яркие цвета: стильный выход королевы Летиции

Королевская семья Испании неизменно появляется вместе на официальных приемах и почетных церемониях. Выход Летиции всегда сопровождается резонансом в прессе и вызывает немало обсуждения представителей модной индустрии. На этот раз она сделала ставку на анималистический принт и яркие цвета.

К монаршей семьи Испании неизменно приковано внимание СМИ. Собственным стилем во время публичных появлений королева Летиция диктует тренды сезона и в который раз доказывает безупречный вкус.

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Жена Филиппа VI поддерживает мужа во время официальных мероприятий. Так, пара посетила церемонию награждения во дворце Сарсуэла, на которой отметили последних Почетных послов Бренда Испании. Для события Летиция выбрала атласную блузку яркого мандаринового цвета от демократичного бренда Zara.

Наряд она соединила с юбкой с леопардовым принтом от Roberto Verino, которая гармонировала с классическими туфлями-лодочками на каблуках черного цвета от Manolo Blahnik. Стоит отметить, что она достаточно часто экспериментирует с анималистическим дизайном и пока все эти попытки удаются ей великолепно. Среди украшений на ней лаконичные серьги и кольца. Не изменяла королева Испании и привычному дневному макияжу и простой укладке.



Королева Летиция с мужем Филиппом VІ / Getty Images



Королева Летиция в ярком образе / Getty Images

Заметим, что атласные блузки – тренд весеннего сезона. Собственным примером это на днях доказывала и королева Иордании Рания. На торжественном приеме она появилась в золотой атласной блузке, созданной ливанскими дизайнерами AZZI & OSTA.



Потрясающий образ королевы Рании / Facebook / @queenrania