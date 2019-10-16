Анита Луценко кардинально изменила имидж: фотосравнение

29 Читати новину українською
Анита Луценко
Анита Луценко / Instagram / @anitasporty

Знаменитая тренерша и украинская спортсменка Анита Луценко в последние годы стала особенно узнаваемой благодаря белокурому каре. Но женщина решилась на кардинальные изменения и ее волосы теперь стали совсем короткими и пепельными ("седыми").

35-летняя Луценко любит экспериментировать с собственной внешностью. Единственное, что она предпочитает не менять – это ее стройные формы, за которыми она тщательно следит. Последний раз цвет и длина волос тренершы менялись еще в 2016 году, когда она объявила о своей первой беременности.

Читайте также: Леся Никитюк курьезно объяснила смену имиджа, спародировав известную телеведущую

О новой окраске, которая была особенно популярной в прошлом году, а также о стрижке звезда рассказала в своем инстаграме. Анита поделилась, что веских причин для изменения имиджа не было и ей просто захотелось это сделать.

Аніта Луценко
Анита Луценко изменила имидж / Instagram / @anitasporty

Я привыкла не мечтать и ласкать идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать. А там уже красиво, некрасиво... Боже, какая разница?! Мы что – родились и живем жизни, чтобы было все красиво?! Прожить жизнь – это быть счастливым и реализовываться, и выполнять задуманное, и пострадать, если надо, вынести новое,
– объяснила свои изменения Анита.

Тренер подчеркнула, что никогда не думала о том, что о ней думают окружающие, потому что так она бы чувствовала себя менее счастливой.

"Вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: "А что люди скажут", а вдруг не получится, а вдруг пожалею, что не нужно делать то, что хочешь (это же вообще отклонение от нормы), а нужно бояться, то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как. Желаю всем жить в кайф свою жизнь, а не только наблюдать за чужой", – добавила звезда соцсетей.

Аніта Луценко Аніта Луценко

Анита Луценко с прической "каре" и короткой прической / Instagram / @anitasporty

Кто такая Анита Луценко?
Украинская спортсменка, фитнес-тренер и известный эксперт по похудению. Луценко является мастером спорта и серебряной чемпионкой Европы по спортивной аэробике, многократной чемпионкой Украины по аэробике и фитнесу. Была тренером в телешоу "Взвешенные и счастливые". Анита стала одиним из основателей портала о здоровом образе жизни WOW Body.

blog_ava
Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
сегодня
7748
Автор: Ульяна Журба
Теги: Фитнес Новости LifeStyle LifeStyle Красота
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
сегодня 09:03 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 12569
Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
15 октября 10:20 Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
277
Украинские звезды поздравили военных с Днем защитника Украины
14 октября 18:04 Украинские звезды поздравили военных с Днем защитника Украины
Юлія Михайлова 223
"Окей, Лекси!": когда смартфон называет тебя идиотом
14 октября 16:01 "Окей, Лекси!": когда смартфон называет тебя идиотом
Юлія Ліпенцева 246
У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
13 октября 10:29 У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
Юлія Девда 1285
Новости
Больше новостей
Залиште відгук