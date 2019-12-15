Анита Луценко объяснила, почему кардинально сменила имидж

Популярная спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко на днях показала свой обновленный имидж. Знаменитая украинка не только коротко подстригла волосы, но перекрасилась в розовый. В сети еще не было информации, что побудило Аниту Луценко на такие кардинальные изменения. В одном из интервью она решила открыть этот секрет.

Об этом она рассказала в программе "Светская жизнь". По словам Аниты Луценко, немало хейтеров засыпали ее страницу гневными комментариями, в которых раскритиковали новый стиль. Однако сама фитнес-тренер убеждена: это ее идеальная стрижка. Однако, чтобы не провести жизнь только с одним имиджем, она решила отныне экспериментировать с цветами.

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"Я нашла свою идеальную прическу – белое каре. Но мысль, что до конца жизни мне идти с этой идеальной прической, меня просто убила. Мне нравится эта стрижка тоже. Мне надоело каждый день сушить феном волосы и делать укладку. А так, сейчас просто полотенцем вытираю и все", – рассказала Анита Луценко.



Анита Луценко изменила имидж / Instagram / @anitasporty

В то же время знаменитая украинка не скрывает своего удивления от отдельных комментаторов, которые слишком лично восприняли ее решение.

"Мне странно, когда женщина, подписанная в Instagram как счастливая мама и жена пишет мне, что с короткими волосами я никто. Мне показалось, что я ампутировал ногу... И как минимум, не свою", – добавила она.

Что известно о новой прическе Аниты Луценко

11 декабря на инстаграм-странице появился снимок, на котором Анита Луценко появилась с короткой стрижкой и с розовыми волосами. Спортсменка решила не комментировать своего нового образа, чем вызвала немало комментариев.

До этого несколько лет Анита Луценко не меняла стиль, появляясь на съемках проектов с любимой стрижкой – каре. На кардинальные изменения она решилась в октябре 2019 года. Тогда спортсменка коротко подстригла свои волосы и перекрасилась в платиновый блонд, который напоминал седину. Трендовую стрижку она назвала воплощением мечты и призвала всех поклонников не откладывать свои идеи на потом.

"Я привыкла не мечтать и лелеять идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать. А там уже красиво, некрасиво... Боже, какая разница?! Мы что – родились и живем жизни, чтобы было все красиво?! Прожить жизнь – это быть счастливым и реализовываться, и выполнять задуманное, и пострадать, если надо, вынести новое... Вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: "а что люди скажут", а вдруг не получится, а вдруг пожалею, не нужно делать то, что хочешь (это же вообще отклонение от нормы), а нужно бояться, то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как", – написала тогда Анита.