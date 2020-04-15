Анита Луценко похвасталась роскошной фигурой в белье: сексуальные фото
Знаменитая украинская фитнес-тренер Анита Луценко покорила поклонников новым фото. Звезда опубликовала в сети сексуальную фотографию в белье, показав безупречную стройную фигуру.
Уже более месяца украинцы находятся на карантине. Поэтому в сети не редко можно увидеть жалобы на то, что добавились лишние килограммы из-за малоподвижного образа жизни и круглосуточного доступа к холодильнику. На это обратила внимание и фитнес-тренер Анита Луценко, которая поинтересовалась у поклонников, набрали ли они лишние килограммы.
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"Как ваши ощущения? С карантина будете выкатываться или выйдете с лучшей фигурой, чем зашли?"– спросила она у подписчиков ее блога в инстаграме.
К публикации Анита Луценко добавила соблазнительное фото, на котором предстала в трусах и клетчатом спортивном топе. Пикантности кадру добавляла и поза, которую украинка выбрала для снимка.
Стоит отметить, что Анита Луценко – идеальный пример того, как молодая мамочка может с легкостью вернуть свою фигуру в форму. Фитнес-тренер и ведущая развлекательных шоу всего за несколько месяцев после родов блистала в приталенном наряде. А все потому, что она уделяет время спорту и сбалансированному питанию. Своими секретами похудения Анита Луценко охотно делится в сети, привлекая внимание пользователей сети сексуальными снимками.
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