Анна Тринчер призналась, почему не хочет смотреть сериал "Школа", где была в главной роли

Украинская киноактриса и блогерка Анна Тринчер в новом интервью рассказала, что не смотрит популярный сериал для подростков "Школа", видя там себя еще совсем непрофессиональной и неопытной.

Актриса Анна Тринчер стала гостьей нового выпуска ютуб-шоу "Ночь в баре" на "Люкс ФМ", где поделилась, чем занимается на карантине и призналась, что обожает развлекать себя кино и сериалами. Но сериал "Школа" с собственным участием она не смотрела.

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Что известно о сериале "Школа"?Украинский телесериал о жизни современных подростков в школе выходил с 2018 по 2019 год. В нем рассказывается об отношениях с родными, друзьями, проблемах в школе и отношениях. В украинском прокате он имел оглушительный успех. Главные роли в сериале сыграли Анна Тринчер, Богдан Осадчук, Янина Андреева, Никита Вакулюк, Елена Курта, Вячеслав Богушевский и другие. Режиссерами ленты стали Ирина Литвиненко, Сергей Толкушкин и Сергей Уманец.

В сериале есть некоторые моменты, за которые мне жутко стыдно. Это была моя первая актерская работа и до этого у меня не было никакого опыта. И я, в принципе, никогда не видела себя актрисой,

– объяснила 18-летняя звезда.

Она добавила, что актеры сериала "Школа" просто жили в условиях съемочного процесса и ничего не знали об актерском мастерстве. В интервью зажигательная Анна также показала свои навыки тверка и поделилась другими курьезными историями жизни. Больше смотрите в полном выпуске "Ночь в баре".

Анна Тринчер в программе "Ночь в баре": смотреть онлайн