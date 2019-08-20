ANNA MARIA едут на "Новую волну": в сети бурно отреагировали на заявление

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ANNA MARIA поедут на "Новую волну" в Россию
ANNA MARIA поедут на "Новую волну" в Россию / Instagram / @annamariaduet

Дуэт ANNA MARIA (сестры Анна и Мария Опанасюк) заявили, что отправляются на музыкальный конкурс "Новая волна", который состоится в российском Сочи. Звезды отметили, что едут представлять Украину не на российский конкурс, а, по их словам, на международный.

Музыкальный дуэт впервые оскандалился перед финалом Национального отбора к Евровидению-2019 от Украины. Тогда девушки вошли в список финалистов, однако за несколько дней до эфира дали интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину на телеканале ATR. Там они в контексте отказались прямо отвечать на вопрос телезрителям "Чей Крым?". Певицы сказали: "Крым – наш, наша родина".

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Такое заявление обусловило значительный резонанс в обществе. Позицию женщин еще долго обсуждали эксперты, а журналисты находили новые доказательства причастности семьи Опанасюков к оккупационной власти в Крыму. Следовательно, победу на Нацотборе Евровидения они не получили, но неоднократно заявляли, что после скандала им предлагали сотрудничество из многих других стран.

Теперь же музыкальный дуэт ANNA MARIA решил поехать на конкурс "Новая волна", который в последние годы проводят не традиционно в Юрмале, Латвия, а в Сочи в России. Поклонники звезд в социальных сетях неоднозначно отреагировали на новость.

Что известно про конкурс "Новая волна"?Это вокальный конкурс, который основали композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс. До 2014 года шоу проходило в латвийской Юрмале. Однако из-за поддержки агрессивной политики Кремля российскими певцами, которые сидят в жюри конкурсе, им запретили въезд в страну. С тех пор шоу проводят в Сочи. В 2009 году, до военной агрессии со стороны России, победу в конкурсе одержала Джамала – победительница Евровидения-2016. В этом году "Новая волна" продлится с 24 по 29 августа.

"Успеха! Будем поддерживать", "Пусть Вам повезет и Ваша звезда засияет!", "Желаем победы на конкурсе! Вы лучшие! Мы Вас любим", "Девушки, Вы – лучшие! Уверен, победа будет за Вами, С Богом", "Лучшие", "Буду болеть за вас. Вы дадите "жару", я в этом уверена!", "Welcome в наш гостеприимный край. Только вперед! Я за Вас всеми концовками", "Успешного выступления! Тарасу большой привет", "Девушки, большой удачи! Думала поехать в этом году, послушать, теперь точно поеду!", "Я не понимаю, всем можно в России выступать, а ANNA MARIA нельзя? "Время и Стекло", Барских, Брежнева и т. д. Травите тогда всех, а не выборочно кого-то одного!"– оставляют свои комментарии подписчики артисток.

Однако не все такого мнения. Нашлись и те, кто осудил действия украинских звезд из Крыма: "Это все классно, но "Новая волна" проходит в Сочи, на территории России. Как же ваши клятвы после отбора на Евровидение, что в Россию не ногой, и никогда в жизни..?! Знаете, как-то обидно, вы и ваши соотечественники ездите сюда за славой и получаете ее, только потом почему-то плюете в "колодец, из которого вдоволь выпили водицы". Плохо, на мой взгляд, присутствует двуличность", "Назад не возвращайтесь", "Ну если вы будете представлять Украину, то выступать надо в футболках с надписью "Крым – это Украина". "Мы с этой страной воюем. Наши ребята побеждают. Именно те, благодаря которым вы можете спокойно выступать и даже в Россию ездить. Я вас уважал до этого. Даже на отборе сочувствовал, поскольку семью нельзя предавать. Но такое... Вас спасет только песня "Крым – Украина" на выступлении в Сочи. P.S: Я бы точно какую-то провокацию сделал. Подумайте".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA MARIA (@annamariaduet)

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Скандал Новая волна Сестры Анна Мария Опанасюк
Источник: LifeStyle 24
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