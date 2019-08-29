ANNA MARIA таки выступили на "Новой волне" в Сочи: какое место занял дуэт

Дуэт ANNA MARIA, который во время Национального отбора Евровидение-2019 попал в громкий скандал, таки выступил на российской "Новой волне". Однако поездка в страну-агрессора не принесла девушкам успеха.

Согласно официальным данным, опубликованным на странице "Новой волны", победу одержала участница из Албании Инис Незири. В тройку лидеров вошли вокалисты из России и Кубы. А вот украинки Анна и Мария Опанасюк заняли пятое место, набрав в итоге 243 балла. Сейчас девушки не комментируют финал конкурса, опубликовав только совместное фото с Филиппом Киркоровым.

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Дуэт ANNA MARIA – не единственный, кто представил Украину на "Новой волне-2019". Согласно результатам конкурса, Тарас Присажнюк также выступал на сцене в Сочи, заняв в итоге 10 ступень. Перед конкурсом вокалист делился с поклонниками кадрами из Москвы, щеголяя сотрудничеством с российскими певцами.

Что такое "Новая волна"?Это вокальный конкурс, который основали композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс. До 2014 года шоу происходило в латвийской Юрмале. Однако из-за поддержки агрессивной политики Кремля российским певцам, которые сидят в жюри конкурса, запретили въезд в страну. С тех пор шоу проводят в Сочи.

Что известно об участии дуэта ANNA MARIA в "Новой волне"?

Еще в апреле 2019 года сестры Анна и Мария Опанасюк публично заявили, что подали заявку на участие в конкурсе "Новая волна". Певицы пытались оправдать свое решение, объяснив, что в конкурсе примут участие представители 13 стран мира. Поэтому Анна и Мария считали несправедливым, что Украина не будет фигурировать в шоу.

Мы хотим показать, что Украина – лучшая!.. Мы хотим для всех людей показать свою музыку. Достойно представить страну... В конкурсе принимают участие около 13 стран, и мы подумали, что неправильно, если Украина, где душевные песни и красивые голоса, не будет представлена,

– пояснили Анна и Мария Опанасюк.

Такое заявление прокомментировал телеведущий Сергей Притула, который вел Национальный отбор Евровидения. После скандального интервью сестер Опанасюк с Романом Скрыпиным, когда они не могли ответить на вопрос "Чей Крым?", шоумен спросил у девушек об их позиции. Ответ артисток Притула использовал в своем комментарии о "Новой волне".

"Если бы встал вопрос – выбрать конкурс или родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали бы родителей", – сказали мне в феврале этого года участницы группы "Анна-Мария", которые собрались "достойно представить Украину" на конкурсе "Новая волна" в расии. Давайте порадуемся за девушек. Они, наконец, определились с приоритетами! – иронично заявил Сергей Притула.