Анна Ризатдинова едва не упала в обморок в прямом эфире "Танцев со звездами 2019"

Одна из самых известных украинских спортивных гимнасток Анна Ризатдинова после критики Екатерины Кухар едва не упала в обморок. Произошло это в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019".

Перед выступлением Анна Ризатдинова призналась, что выходить на паркет ей будет достаточно сложно, ведь на днях умер ее дедушка. Кроме этого, участница "Танцев со звездами 2019" решила удивить поклонников и выбрать хореографию, которую еще ни разу не показывали в шоу. Спортсменка и Александр Прохоров выбрали фристайл с элементами балета, а всего за неделю Анна Ризатдинова стала на пуанты.

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Такой эксперимент отнюдь не понравился приме-балерине Екатерине Кухар. Своенравная звезда балета указала на все ошибки Анны Ризатдиновой в номере и раскритиковала постановку. На защиту фаворитки проекта стал Франциско Гомес и Григорий Чапкис. Однако эти комментарии Анна Ризатдинова не слышала: участнице шоу резко стало плохо, а Александр Прохоров вовремя поддержал ее.

Ведущий экстренно объявил о рекламе и стал помогать Анне Ризатдиновой, которая едва не упала в обморок на глазах у всех зрителей.

Поклонники пары засыпали страницу "Танцев со звездами 2019" комментариями. Люди не понимали, что происходит и оказали поддержку звезде. Уже в прямом эфире Юрий Горбунов рассказал, что у Анны Ризатдиновой резко повысилось давление. Сейчас медики оказывают спортсменке помощь, а участница больше не выйдет на паркет в 10 выпуске.

Поклонники поддержали Анну Ризатдинову / скриншот из Instagram / @tanci1plus1



Анна Ризатдинова едва не упала в обморок: реакция людей / скриншот из Instagram / @tanci1plus1