Анна Ризатдинова, Леся Никитюк и другие звезды снялись для эротического календаря: фото 18+

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Новый эротический календарь на 2020 год от XXL / LifeStyle 24

Украинские знаменитости предстали на страницах эротического календаря от мужского глянца XXL. В частности, в сексуальной съемке приняли участие спортсменка Анна Ризатдинова, телеведущая Леся Никитюк, певицы Мишель Андраде и Слава Каминская. Каждая красавица засветила роскошное тело в откровенном образе, которые взбудоражили сеть.

Результаты эротической фотосессии появились 12 декабря на сайте журнала XXL. Героинями Drive Time на 2020 год стали прекрасные и успешные красавицы: Анна Ризатдинова, Миша Романова, Илона Чернобай, Emma D, Александра Британь, Мишель Андраде, Слава Каминская, Ольга Канчурова, Светлана Тимошевская, Арина Кравец, Марина Бех-Романчук и Леся Никитюк. Каждой звезде выделили один месяц, поэтому поклонники смогут увидеть сексуальные снимки в большом формате.

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Авторы проекта привлекли элитные машины известных брендов, у которых соблазнительно позировали стройные красавицы. Не менее поражали и образы, которые для девушек подготовили стилисты. Провокационное белье, или же его отсутствие, сексуальные платья или костюмы – календарь сможет покорить зноем. Кроме этого, все знаменитости выбирали оригинальные позы, которые смогут удивить всех поклонников глянца.

"Люксовые авто и красивые девушки всегда заводили джентльменов. А их сочетание – поистине горячая смесь, способная согреть мужское сердце в самый лютый мороз... Пусть следующий год будет таким же драйвовым и прекрасным!"– обратились к поклонникам авторы календаря.


Анна Ризатдинова в сексуальном белье / XXL


Миша Романова показала пышную грудь / XXL

Еротичний календар від журналу XXlЭротический календарь от мужского журнала XXL

Провокационное фото / XXL

Эротический календарь на 2020 год / XXL

Мішель Андраде в еротичному календарі Мишель Андраде в эротическом календаре / XXL


Слава Каминская в белье / XXL


Ольга Канчурова в эротической съемке / XXL

Украинские звезды в провокационной фотосессии / XXL

Страница эротического календаря на октябрь / XXL​

Эротический календарь от журнала XXL / XXL


Леся Никитюк украсила эротический календарь / XXL

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Леся Никитюк Мишель Андраде Эротика
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