Анна Ризатдинова назвала фильмы, которые стоит посмотреть на карантине

Знаменитая украинская спортсменка Анна Ризатдинова, которая была финалисткой "Танцы со звездами", присоединилась к своеобразной инициативе в сети. Она, как и ее коллеги по шоу-бизнесу, составила список любимых фильмов. Что советует посмотреть спортсменка – узнавайте в материале.

Десятки украинских звезд публично призывают сторонников соблюдать правила карантина и оставаться дома. А чтобы людям не было грустно, в сети артисты дают онлайн-концерты и делятся списком фильмов или сериалов. Свои киносоветы опубликовала и Анна Ризатдинова.

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Спортсменка начала список с романтического фильма и драмы "Непристойное предложение". По сюжету, молодая семейная пара получает возможность приобрести желанный дом. Однако за это женщина должна провести ночь с одним миллиардером. С этого начинаются приключения влюбленных.



"Непристойное предложение" / Кадр из фильма

Еще одна кинолента 90-ых, которую стоит посмотреть – это "Афера Томаса Крауна". Чтобы обогатиться за сутки, успешный финансист придумывает план ограбления музея. Благодаря профессиональным ворам ему удается украсть дорогие картины. Однако на пути к желанной беззаботной жизни стоит страховой агент, которая намерена вернуть полотна.



"Афера Томаса Крауна" – идеальный фильм на вечер / Кадр из киноленты

Не забыла Анна Ризатдинова и про фильмы 2019-2020 годов. Спортсменка рекомендует пересмотреть киноленты "Джокер" и "Джентльмены", которые уже есть в онлайн-прокате.

Смотрите трейлер к фильму "Джокер": видео

Достоин внимания и фильм "Заражение", получивший бешеную популярность из-за коронавируса. А все потому, что в киноленте рассказывают историю эпидемии, которая берет начало из Китая и стремительно охватывает весь мир.

Смотрите трейлер к фильму "Заражение": видео

Среди рекомендаций Анны Ризатдиновой и знаменитый фильм "Остров проклятых" с Леонардо Ди Карприо. По сюжету, два полицейских отправляются на поиски убийцы Рейчел Соландо, сбежавшей из Эшклиффской больницы для сумасшедших. Кроме этого, Анна Ризатдинова посоветовала еще один фильм с Леонардо Ди Каприо – "Поймай меня, если сможешь".



"Остров проклятых" / Кадр из фильма

Также в рекомендации Анны Ризатдиновой вошли киноленты: