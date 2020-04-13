Анна Ризатдинова назвала фильмы, которые стоит посмотреть на карантине
Знаменитая украинская спортсменка Анна Ризатдинова, которая была финалисткой "Танцы со звездами", присоединилась к своеобразной инициативе в сети. Она, как и ее коллеги по шоу-бизнесу, составила список любимых фильмов. Что советует посмотреть спортсменка – узнавайте в материале.
Десятки украинских звезд публично призывают сторонников соблюдать правила карантина и оставаться дома. А чтобы людям не было грустно, в сети артисты дают онлайн-концерты и делятся списком фильмов или сериалов. Свои киносоветы опубликовала и Анна Ризатдинова.
Интересно: Лучшие фильмы 2020 года, которые уже доступны в онлайн
Спортсменка начала список с романтического фильма и драмы "Непристойное предложение". По сюжету, молодая семейная пара получает возможность приобрести желанный дом. Однако за это женщина должна провести ночь с одним миллиардером. С этого начинаются приключения влюбленных.
"Непристойное предложение" / Кадр из фильма
Еще одна кинолента 90-ых, которую стоит посмотреть – это "Афера Томаса Крауна". Чтобы обогатиться за сутки, успешный финансист придумывает план ограбления музея. Благодаря профессиональным ворам ему удается украсть дорогие картины. Однако на пути к желанной беззаботной жизни стоит страховой агент, которая намерена вернуть полотна.
"Афера Томаса Крауна" – идеальный фильм на вечер / Кадр из киноленты
Не забыла Анна Ризатдинова и про фильмы 2019-2020 годов. Спортсменка рекомендует пересмотреть киноленты "Джокер" и "Джентльмены", которые уже есть в онлайн-прокате.
Смотрите трейлер к фильму "Джокер": видео
Достоин внимания и фильм "Заражение", получивший бешеную популярность из-за коронавируса. А все потому, что в киноленте рассказывают историю эпидемии, которая берет начало из Китая и стремительно охватывает весь мир.
Смотрите трейлер к фильму "Заражение": видео
Среди рекомендаций Анны Ризатдиновой и знаменитый фильм "Остров проклятых" с Леонардо Ди Карприо. По сюжету, два полицейских отправляются на поиски убийцы Рейчел Соландо, сбежавшей из Эшклиффской больницы для сумасшедших. Кроме этого, Анна Ризатдинова посоветовала еще один фильм с Леонардо Ди Каприо – "Поймай меня, если сможешь".
"Остров проклятых" / Кадр из фильма
Также в рекомендации Анны Ризатдиновой вошли киноленты:
- "Знакомьтесь – Джо Блэк"
- "Большая игра"
- "Под покровом ночи"
- "Век Адалин"
- "Лучший стрелок"
- "Терминал"
- "Шоу Трумана"
- "Спасти мистера Бэнкса"
- "Бассейн"
- "1408"
- "Соблазн"
- "Джиа"
- "Золото"
- "Роналду"
Читайте также
-
В полупрозрачном боди: беременная Джамала засветила округлый животсегодня , 11:03
-
Дочь Милы Йовович рассказала, влияют ли родители на ее карьерусегодня , 10:40
-
Дизайнер Донателла Версаче призналась о трудностях изоляции: Страдания разбивают мое сердцесегодня , 09:16
-
"Дома с Олафом": представители Disney создали мультсериал для детей на карантинесегодня , 10:21
-
Иванка Трамп позировала с дочкой в самодельной маске: фотосегодня , 08:44
-
Любовный гороскоп на 13 – 19 апреля 2020 для всех знаков Зодиакасегодня , 06:41