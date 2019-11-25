Анна Ризатдинова откровенно рассказала об отношениях с депутатом Онищенко

Украинская спортсменка и участница популярного проекта "Танцы со звездами", которая заняла в шоу второе место, Анна Ризатдинова раскрыла больше интересных подробностей из личной жизни. Гимнастка в интервью с Ефросининой рассказала, как разошлась с олигархом Александром Онищенко.

По словам Ризатдиновой, отношения с Александром были всегда искренние и безумные. "Он носил меня на руках и все время делал комплименты", – вспомнила женщина.

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Гимнастка признается, что ей жаль за то, что отношения закончились. В интервью она отметила, как пыталась быть интересной для любимого, поэтому посещала светские мероприятия и давала интервью различным изданиям.

Я понимала, что после завершения спортивной карьеры его какой-то интерес ко мне пропадет. Но я старалась показать, что я все еще на слуху, я прилетала в Украину и давала интервью, ходила на показы и мероприятия,

– отметила Анна.

Кроме того, Ризатдинова призналась, что в какой-то момент ее стали воспринимать не как чемпионку мира, а как жену олигарха. Как вспомнила знаменитость, Онищенко первым предложил разойтись.

"Он сказал: Ань, я тебе мешаю, давай дальше без меня", – рассказала спортсменка.

Что известно об отношениях Анны Ризатдиновой и Александра Онищенко?

В 2017 году Анна Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018-м Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились. Недавно он опубликовал непонятную фотографию, на которой, якобы, находился в Офисе Президента. Впоследствии он опроверг слухи и заявил, что фото было сделано еще во времена президентства Петра Порошенко.

В конце лета Анна Ризатдинова в личном видеодневнике призналась, что шла к успеху самостоятельно, а не благодаря богатству Онищенко. Также украинка из Крыма намекнула, что экс-муж требовал, чтобы та больше проводила время дома.

"Мне обидно, что пресса связывает меня с миллиардером Онищенко. Я всего достигла сама. Считаю неуместным это связывать. Александр – отец моего ребенка. Мы не вместе. Человек меня закрыл. Я не готова сидеть дома, гладить, готовить", – заявляла спортсменка.

Что известно об Александре Онищенко?

Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также – бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов". А еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных конных соревнований и конкурсов женской красоты "Мисс Украина". Сейчас одиозный нардеп скрывается от следствия. В Украине его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Речь идет о несколько миллиардных убытках для государства.