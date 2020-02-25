Анна Ризатдинова показала, как отдыхает на Мертвом море: оздоровительные процедуры звезды

Украинская художественная гимнастка и участница проекта "Танцы со звездами" как никто другой знает, как важно восстанавливаться после изнурительных тренировок и напряженного графика. Она отправилась на отдых в Израиль и показала, что проводит время с пользой для своего организма.

Традиционно лента знаменитостей во время отдыха на роскошных курортах переполнен соблазнительными фото в купальниках. Однако откровенными нарядами на проекте "Танцы со звездами" и многочисленными фэшн-съемками Анна Ризатдинова уже успела продемонстрировать стройное тело в полной красе. На этот раз звезда решила показать подписчикам свои оздоровительные процедуры.

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На личной странице гимнастки в инстаграме появилась серия фото, на которых она показала, как проводит время в отпуске в Израиле. Анна Ризатдинова отправилась к побережью Мертвого моря, отдав предпочтение лечебным грязям. На фотографиях актриса позирует в сплошном купальнике черного цвета с прозрачным декольте на фоне морского побережья.

В заметке она пространно рассказала о пользе таких процедур, обосновав довольно нетипичное для звездного отдыха место. Подтверждая свои слова, она полностью покрыла тело лечебными грязями.

Впадина Мертвого моря – самое низкое место на Земле, оно содержит больше минералов, чем любой другой естественный водоем. Не только его вода уникальна, уникально все вокруг... В каждом литре воды Мертвого моря содержится 320 граммов солей и минералов,

– прокомментировала жизнерадостные кадры Анна Ризатдинова.



Анна Ризатдинова показала оздоровительные процедуры / Instagram / @anna_rizatdinova



Анна Ризатдинова показала оздоровительные процедуры / Instagram / @anna_rizatdinova



Анна Ризатдинова на отдыхе на Мертвом море / Instagram / @anna_rizatdinova