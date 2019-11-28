Анна Ризатдинова позировала для глянца в белье: фото

Украинская художественная гимнастка и участница проекта "Танцы со звездами" продемонстрировала соблазнительное тело в новой фотосессии. Она стала героиней декабрьского выпуска Harper's Bazaar Ukraine. Анна передала чувственность и нежность своим образом.

Красавица не первый раз позирует под объективами камер. В основном она была в образе олимпийской чемпионки с несокрушимой волей и жаждой победы. На этот раз Анна Ризатдинова проявила свою женственность. Автором фотосъемки стала киевская фэшн-фотограф Анна Иконникова.

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Гимнастка позировала в нижнем белье от итальянского бренда Intimissimi. На ней был черный спортивный бюстгальтер и короткие лосины, которые подчеркивали ее идеальную фигуру. Волосы звезды были заложены назад. Легкий макияж подчеркнул волшебные черты лица Анны. Конечно, фотосессия не обошлась без грациозных движений и легендарной растяжки олимпийской чемпионки.

На других кадрах Анна Ризатдинова появилась в полупрозрачной рубашке, обтягивающем шерстяном костюме коричневого цвета и шелковой ночной рубашке.

Анна Ризатдинова для декабрьского выпуска Harper's Bazaar Ukraine / Instagram / @anna_rizatdinova