Анна Ризатдинова призналась, общается ли с экс-супругом Александром Онищенко

Знаменитая украинская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова в развлекательном шоу "Слава +" рассказала, общается ли она на данный момент со своим бывшим мужем, олигархом Александром Онищенко. Также спортсменка рассказала, поддерживает ли связь одиозный олигарх со своим 1-летним сыном.

На ютуб-канале "Люкс ФМ" Анна Ризатдинова, которая стала участницей нового сезона проекта "Танцы со звездами", поделилась, что не будет подогревать слухи о браке из-за денег.

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Я буду до последнего отрицать все эти слухи и разговоры, что я повелась на деньги. Это была однозначно любовь и итогом этой любви стал наш сын Роман, который сейчас главный человек в моей жизни,

– заверила звезда.

26-летняя чемпионка добавила, что отношения с Онищенко были наполнены настоящей любовью, а для бывшего мужа "она была чем-то совершенным в его богатом и сложном мире".

"Было взаимопонимание. Мне казалось, что я попала прямо в сказку. Сказку не в материальном плане. Хотя люди, как говорили, так и будут говорить, что он купил меня самолетами, дорогими машинами. Нет, он купил меня своим отношением. Он меня просто носил меня на руках", –отметила Анна.

Олигарх-беглец Александр Онищенко и Анна Ризатдинова / Фото из соцсетей

Впрочем, она объяснила причину развода с миллиардером. По ее словам, заниматься карьерой, развивать отношения и воспитывать сына на расстоянии было трудной задачей для них обоих. Поэтому они приняли решение расстаться и "разойтись на хорошей ноте".

Мне больно, у меня до сих пор там рана, я ее чувствую в сердце ... Я все равно "за" общения отца с сыном, в моем понимании он должен знать своего отца, поскольку родители не выбирают. Я показываю каждый день наши совместные фотографии с Александром, чтобы сын четко понимал, где мама, а где папа. Тем более, что Рома копия своего отца,

– подытожила девушка, добавив, что общение сына с Онищенко происходит по Skype.

Смотреть выпуск "Слава +" с Анной Ризатдиновой на "Люкс ФМ":

Стоит добавить, что в конце лета Анна Ризатдинова в личном видеодневнике призналась, что шла к успеху самостоятельно, а не благодаря богатству Онищенко. Также украинка из Крыма намекнула, что экс-муж требовал, чтобы она больше проводила время дома.

"Мне обидно, что пресса связывает меня с миллиардером Онищенко. Я всего достигла сама. Считаю, неуместным это связывать. Александр – отец моего ребенка. Мы не вместе. Человек меня закрыл. Я не готова сидеть дома, гладить, готовить", – заявляла спортсменка.

Напомним, что в 2017 году Анна Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018-м Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились. Недавно он опубликовал непонятную фотографию, на которой, якобы, находился в Офисе Президента. Впоследствии он опроверг слухи и заявил, что фото было сделано еще во времена президентства Петра Порошенко.

Что известно об Александре Онищенко?

Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также – бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов". А еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных всадников соревнований и конкурсов женской красоты "Мисс Украина". Сейчас одиозный нардеп скрывается от следствия. В Украине его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Речь идет о многомиллиардных убытках для государства.