Анна Ризатдинова призналась, почему ей стало плохо в эфире "Танцев со звездами"

Украинская спортсменка и участница популярного проекту "Танцы со звездами" в эфире 27 октября почти потеряла сознание после выступления с Александром Прохоровым. Олимпийская звезда объяснила, что с ней случилось.

В комментарии для издания "Факты" Анна призналась, что причиной плохого самочувствия на паркете стали изнурительные тренировки и потеря близкого человека – его дедушки, который умер на прошлой неделе. Она добавила, что пережить это все было гораздо труднее, чем подготовка к Олимпийским играм, где она завоевала бронзу.

Читайте также: Анна Ризатдинова чуть не упала в обморок в прямом эфире "Танцев со звездами 2019"

В очень короткий срок я должна была встать на пуанты, чтобы станцевать балет уже в воскресенье. Сильно болели кости и суставы. На фоне всех моих эмоций и переживаний у меня было нестабильное давление, и перед выступлением я очень волновалась. А потом, во время прямого эфира, у меня начало темнеть в глазах и стало плохо. Сейчас мне уже лучше, давление стабилизировалось,

– рассказала Анна Ризатдинова.

Сейчас звезда отдыхает и надеется в ближайшее время вернуться к тренировкам. Ризатдинова пообещала, что в следующем эфире выйдет на паркет.

Что произошло с Анной Ризатдиновой?

Последний, десятый эфир 27 октября был посвящен теме Хэллоуина, где звезды не только примерили необычные костюмы, но и должны были выполнить тематические номера. Поэтому Анна и Александр решили удивить поклонников и выбрать хореографию, которую еще ни разу не показывали в шоу. Они выбрали фристайл с элементами балета, а всего за неделю Анна Ризатдинова стала на пуанты.

После выступления, которое осудила украинская прима Екатерина Повар, Анна уронила цветы и стала падать. Ее мгновенно подхватил партнер, а ведущий Юрий Горбунов срочно прервал прямой эфир на рекламу. Оценки судей объявлялись без присутствия участников, поскольку у спортсменки сильно повысилось давление.

Смотрите выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова на "Танцах со звездами":