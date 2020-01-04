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Анна Ризатдинова стала блондинкой для ретро-съемки: неожиданные фото

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Анна Ризатдинова стала блондинкой в новой съемке / Instagram / @anna_rizatdinova

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и финалистка шоу "Танцы со звездами 2019" Анна Ризатдинова решила поэкспериментировать с образом и принять участие в необычной фотосессии. Для съемки спортсменка примерила парик с белым длинными волосами, чем удивила поклонников.

Уже в посте Анна Ризатдинова призналась, что присоединилась к проекту журнала Jet Setter и ювелирному бренду Bvlgari. Авторы фотосессии решили сделать съемку в стиле культового сериала "Династия", который транслировался в 1980-е годы в США и получил бешеную популярность во всем мире. Анне Ризатдиновой достался образ горячей Кристл, поэтому спортсменка надела парик с белокурыми волосами, изменившись до неузнаваемости.

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В стиле 80-ых. Признавайтесь, кто смотрел культовый сериал "Династия",
– подписала эффектные снимки Анна Ризатдинова.

Спортсменка стала не единственной звездой ретро-проекта. Образы из сериала "Династия" также примеряли и другие успешные участники шоу "Танцы со звездами 2019". В частности, на фото можно увидеть Владимира Остапчука, Людмилу Барбир и Ксению Мишину. Каждый из знаменитых украинцев изменился для съемки до неузнаваемости, превратившись в культовых персонажей из 1980-ых.

 

"Как по мне, получилось очень интересно и необычно, несмотря на то, что я по-прежнему остаюсь поклонницей длинных волос", – поделилась впечатлениями от фотосессии Ксения Мишина.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Красота
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