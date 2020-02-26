Анна Тринчер: Инстаграм – это замечательная платформа для контакта с поклонниками

Популярная украинская исполнительница, актриса, блогерша, суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", Анна Тринчер, готовится к первому сольному туру. Накануне концертов артистка рассказала о своем пути на "Голосе страны" и о возможностях, которые дает инстаграм.

Анна Тринчер – блогер с аудиторией более чем миллион подписчиков в инстаграме. Каждый день она общается со своими поклонниками с помощью социальной сети и развивает свою музыкальную карьеру. В эксклюзивном интервью для LifeStyle 24 Аня рассказала, что ей дал "Голос страны", о сотрудничестве с Джамалой и как можно популяризировать свои работы в сети.

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Аня, вы были участницей проекта "Голос страны", где вам удалось дойти до суперфинала. Этот период вашего творчества хоть и был кратким, но ярким, и, как мы думаем, сложным. Что он вам дал?

Это был довольно сложный период в моей жизни. В тот год, когда я участвовала в "Голосе", была ученицей 11 класса. Поэтому нужно было готовиться к ВНО, выпускному, окончанию школы. Было очень сложно все совмещать. Бегала из школы на репетиции "Голоса страны", а оттуда к репетиторам по ВНО. Просыпалась в шесть часов утра, чтобы готовиться к экзаменам. Параллельно с этим, готовилась к каждому эфиру. В "Голос. Дети" мне не удалось далеко пройти, поэтому поставила себе цель дойти как можно дальше во взрослом сезоне.

После завершения шоу в моем творчестве появилось много новых поклонников, я чувствовала их поддержку. Конечно, без негатива и хейта не обошлось.

Смотрите выступление Анны Тринчер в финале шоу " Голос страны":

Как повлияло на вас знакомство с Джамалой, которую вы выбрали тренером на проекте?

Она давала мне невероятные советы, показала, как работать на сцене. С ней я поняла, что такое настоящая энергия артиста, которая "разрывает" даже через экраны телевизоров.

Вы также являетесь популярной блогершой в инстаграме. По вашему мнению, блог может помочь молодому исполнителю в развитии творчества?

Инстаграм – это отличная платформа для контакта с поклонниками. Знакомство с моими поклонниками состоялось благодаря многим проектам, в которых я участвовала, однако благодаря этой социальной сети мы всегда рядом. Теперь это друзья, которые вместе со мной в реальном времени, знают обо всех жизненных ситуациях, новостях и невзгодах. Мы часто просим друг у друга советов, обмениваемся мнениями. Иногда, это источник моего вдохновения.



Певица и актриса Анна Тринчер / Фото: Анна Тринчер

Как развиваетесь в актерской деятельности? Когда поклонники в очередной раз смогут увидеть Анну Тринчер в кинопроектах?

Сейчас я нахожусь в поисках образа для кинематографа. Для этого хожу на различные пробы и кастинги, пробую себя в разных амплуа. Со временем вы все сможете увидеть.

Среди звезд отечественного шоу-бизнеса популярны интересные дуэты. Возможно, в ваших планах также есть творческие коллаборации и уже знаете с кем именно?

Проекты, где я была конкурсанткой, позволили познакомиться со многими интересными людьми, с которыми мы на одной творческой волне. Мечтаю спеть с Джамалой какую-то нашу совместную лирическую песню. Конечно, хочется спеть с каким-то зарубежным известным исполнителем. На моем ютуб-канале и в инстаграме есть несколько совместных работ с моими коллегами, но это лишь первый шаг. Дальше будет больше.



Нежная и чувственная Анна Тринчер / Фото: Анна Тринчер

Сейчас Аня готовится к первому сольному туру по городам Украины. Поклонники смогут увидеть новое концертное шоу певицы в трех городах Украины. Она исполнит авторские песни, от которых будет перехватывать дыхание. Чувственная и нежная Анна Тринчер посетит 28 февраля Ивано-Франковск, 29 февраля Львов и 7 марта Одессу.

Анна Тринчер – Ошибки: смотрите видео онлайн



