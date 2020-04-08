Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер откровенно рассказала о расставании с Богданом Осадчуком

Популярная украинская блогерша, актриса и певица Анна Тринчер призналась поклонникам, что разошлась с партнером по сериалу "Школа" Богданом Осадчуком. Романтические отношения пары длились два года, однако сейчас они поняли, что в приоритете развитие карьеры. Теперь каждый идет своим жизненным путем.

Анна и Богдан познакомились на съемочной площадке сериала "Школа". Они стали любимцами миллионов телезрителей, наблюдавших за перерастанием крепкой дружбы в любовь. Сегодня, 8 апреля, на ютуб-канале Анны появилось откровенное видео, где она рассказала о взаимоотношениях с любимым и призналась, что стало причиной разрыва.

Читайте также: Анна Тринчер: Инстаграм – это замечательная платформа для контакта с поклонниками

Девушка поделилась, что Богдан является ее первой любовью.

Благодаря ему я стала взрослее, мудрее и менее эгоистичной. Мы разошлись не вчера, не позавчера и даже не неделю назад. Но, наверное, я слишком сентиментальна, если не могу забыть это спустя большое количество времени,

– сказала Тринчер.

Артистка призналась, что они перестали понимать друг друга, отношения исчерпали себя. Аня и Богдан оба являются творческими людьми, поэтому для них очень важно развитие и нормальное эмоциональное состояние.

Аня участвовала в восьмом сезоне вокального шоу "Голос страны". Тогда Богдан всегда был рядом. Он отменял все планы ради того, чтобы прийти на репетиции и эфиры.

Мне было очень приятно. Тогда и поняла, что это не просто дружба, а нечто большее,

– признается певица.

Их отношения начались 8 апреля 2018 года. Богдан не предлагал Ане встречаться, а только поцеловал, после чего без слов поняли, что будут вместе. Они готовили друг другу сюрпризы, заботились, помогали, дружили семьями и ездили вместе отдыхать. И поняли, что у обоих в приоритете сейчас развитие собственной карьеры. Теперь каждый будет идти своим жизненным путем. Но в сердце всегда будут теплые воспоминания о совместном времени, ведь история, длиной в два года, оставила свой отпечаток.

После расставания я впервые в жизни сама написала три песни. Раньше не ложились строки, не писалась музыка, я сидела часами за фортепиано, но ничего не получалось. А как только мы расстались с Бодей, у меня случился эмоциональный всплеск и это все вылилось в тексты и мелодии,

– рассказала Анна.

Уже через неделю состоится премьера ее авторской песни, которая возникла в один из самых трудных периодов в жизни звезды.

Анна Тринчер о расставании с Богданом Осадчуком: смотрите видео онлайн