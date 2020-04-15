Анна Тринчер примеряла пикантное платье в эмоциональном клипе: видео

Певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер по-особенному переживает разрыв с бойфрендом Богданом Осадчуком. Звезда сняла эмоциональный клип о потере любви, в котором появилась в атласном пикантном платье.

Ролик под названием "Шизилюбовь" появился на ютуб-канале звезды и сразу же привлек внимание ее поклонников. Анна Тринчер показала переживания девушки после разрыва с любимым. Меломаны с интересом смотрели видео, ведь клип стал своеобразным отражением личной жизни певицы, которая недавно объявила о завершении отношений с Богданом Осадчуком. Автором музыки и слов выступила Анна Тринчер.

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"Эта песня – как одна страница моего личного дневника. После разрыва я впервые в жизни сама написала три песни. Раньше не ложились строки, не ложилась музыка, я сидела часами за фортепиано, но ничего не получалось. Как только мы разошлись с Бодей, у меня произошел эмоциональный всплеск и это все вылилось в тексты мелодии. "Шизилюбовь" – это мое авторское слово. Оно просто стрельнуло мне в голову, поскольку в словаре не было слова, которое бы полностью описывало мое состояние на тот момент", – объяснила Анна Тринчер.

По словам юной певицы, в клипе она хотела показать переживания девушки после завершения отношений. Поэтому Анна Тринчер снялась в драматических сценах в постели и темной комнате. Артистка примерила атласное платье и пиджак oversize, что выглядело довольно пикантно в кадре.

"Мало кто знает, что на самом деле у меня происходит в душе. Включается камера – включаюсь я. А в клипе показан именно весь тот ураган мыслей и эмоций, который происходит со мной. Это мое эмоциональное состояние, смешанныое с воспоминаниями о первой любви. В конце клипа на контрасте мы показали стадии очистки и принятия реальности, которые происходят у каждого человека после расставания. Это отражает сейчас мою реальность", – добавила Анна Тринчер.

Смотрите клип Анны Тринчер на песню "Шизилюбовь": видео