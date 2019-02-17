Анна Винтур и 7-летняя дочь Виктории Бекхэм пришли на показ с одинаковыми прическами: фото

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Харпер Бекхэм и Анна Винтур
Харпер Бекхэм и Анна Винтур / www.gettyimages.com

В Лондоне популярный британский дизайнер Виктория Бекхэм представила свою новую коллекцию в рамках недели моды. Поддержать звездную маму пришли все ее дети вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом. Среди детей – очаровательная девочка, 7-летняя Харпер, которую сравнили с одной из самых влиятельных женщин в сфере моды – Анной Винтур.

Так, LifeStyle 24 ранее сообщал, что семейство Бекхэмов сидели рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур. Интересно то, что у Харпер прическа выглядела похожей на Винтур, о чем даже пошутил Дэвид на своей странице в Instagram.

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Кому идет больше? Харпер или Анне? Обе замечательные!
– написал он.

Добавим, что стрижка боб является фирменным знаком Анны Винтур, вместе с темными очками.


Харпер Бэкхем и Анна Винтур / Getty Images

Смотрите видео с показа Виктории Бекхэм в Лондоне:


Семейство Бекхэмов и Анна Винтур / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Виктория Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
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