Анне Винтур – 70: цитаты самой влиятельной женщины в индустрии моды

Одна из самых успешных и известных редакторов глянца Vogue Анна Винтур в воскресенье, 3 ноября, празднует свой день рождения. Прототипу главной героини фильма "Дьявол носит Prada" исполняется 70 лет.

Анна Винтур создала себе безупречный образ. Да, без солнцезащитных очков и идеального каре представить строгого редактора американского глянца невозможно!

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Винтур возглавила "библию моды" в 1988 году! До сих пор к ее мнению прислушиваются чуть ли не все представители модной индустрии. Редактор Vogue известна своей смелостью нарушать любые правила и приносить в fashion новые, острые и свежие идеи.

В честь дня рождения легендарной Анны Винтур редакция LifeStyle 24 подготовила подборку точных цитат о журналистике, роскоши, стиле и мотивации.

Цитаты Анны Винтур

О журналистике

"Многие говорят, что я одна из самых влиятельных женщин в Штатах, но это неправда. Я просто люблю свою работу и все, что с ней связано. Мой отец был редактором, мой брат был редактором – я восприняла мир медиа как должное, без лишнего пафоса. И, если быть честным, я редко думаю о власти, которую дает эта профессия. Что по факту дает эта власть? Хороший столик в ресторане?"

"Я считаю, что важно любить свое дело. Не просто думать, что это здорово, а верить в это. Меня научили тому, что надо верить в важность журналистики и коммуникации и любить печатное слово".



Анна Винтур / Getty Images

О глянцевом журнале

"Если посмотреть на любую фотографию из глянцевого журнала вне контекста, то она расскажет вам о том, что происходит в мире, не меньше, чем первая полоса The New York Times".

Мы знаем, что наши читатели интересуются политикой. Мы знаем, что они интересуются гендерными вопросами. Мы знаем, что они интересуются миром, в котором мы живем. Время исключительно модных журналов прошло,

– Анна Винтур.

О стиле

"Я не изменяю своему каре с 14 лет. Многие упрекают меня за это, смеются. Пусть! Главное – создать собственный стиль, визитную карточку. И пусть этот стиль будет уникальным для тебя и недосягаемым для других".



Анна Винтур / Getty Images

О моде

"С первого дня своего существования в 1892 году Vogue был журналом об обществе. Он всегда воспроизводил время – через моду, в первую очередь. Мода – отличный проводник, чтобы рассказать историю о мире, в котором мы живем".

О характере

"Принято считать, что я та еще стерва и со мной нелегко. Но мы работаем со многими людьми уже 15-20 лет. Если я действительно такая плохая, они тогда, наверное, мазохисты".

О красоте

Никто не уродлив. Мы все особенные. Просто есть разные уровни красоты,

– Анна Винтур.

О стрессе

"Я научилась понимать, что стресс никому не помогает. Ни людям, с которыми вы работаете, ни вам. Если у меня и есть причины для стресса, то я держу их при себе и никому не показываю. Задерживаются съемки, опаздывает модель, идет дождь – всегда есть способ это пережить. Нет смысла кричать на людей или огорчаться. Никто в этом не виноват. Просто такие вещи случаются, вот и все".

О самосовершенствовании

"Работайте над собой, изучайте статьи в интернете, ходите в музеи и стажируйтесь. Мне нравится, когда в офисе есть молодые ассистенты, они полны энергии, я провожу с ними время и стараюсь убедиться, что они имеют полное представление о том, что мы делаем".

"Я очень уважаю всех талантливых людей, с которыми работаю, потому что они являются лучшими в своем деле, они заботятся о том, что делают и вкладывают в это все свои силы".