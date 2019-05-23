Антигламур по-украински: Злата Огневич сняла эффектный клип на заброшенном заводе

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Злата Огневич выпустила новый клип "Сладкое наказание"
Злата Огневич выпустила новый клип "Сладкое наказание" / Пресс-служба

Все поклонники привыкли просматривать гламурные ролики звезд, в которых они демонстрируют роскошные наряды. Однако Злата Огневич решила отойти от таких стереотипов и сняла клип "Сладкое наказание" на заброшенном заводе.

Для съемок артистка совместно с режиссерами Денисом Манохой и Максимом Шелковниковым выбрали завод в центре Киева, который уже более 20 лет не функционирует. В ободранных помещениях с пылью Злата Огневич и ее шоу-балет показали зажигательные танцы, которые поразили поклонников звезды.

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Кроме этого, в клипе "Сладкое наказание" артистка акцентировала внимание на отсутствии грима и фальшивых гламурных декораций, которыми переполнена жизнь. Поэтому в ролике Златы Огневич не найти никаких гламурных стереотипов о звездном видео. При этом артистка нарядилась в топ с приталенными штанами и пиджак oversize.

Сексуальная энергия человека – не в обнаженном теле! Она во взгляде, в движениях, в тех непонятных позитивных вибрациях, которые ты испытываешь, глядя на человека. Эту локацию мы выбрали потому, что я хочу донести: не стоит привязываться к вещам, к обстоятельствам. Я люблю выражать то, что у меня внутри с помощью себя самой, а не благодаря идеальной картинке вокруг,
– объяснила Злата Огневич.

Также в клипе певица олицетворяет покой среди хаоса, что происходит вокруг нее на съемочной площадке. Именно эта сюжетная линия, по словам Златы Огневич, перекликается с эмоциональным состоянием влюбленного человека, о которой поет артистка в песне "Сладкое наказание".

Смотрите видео клипа Златы Огневич "Сладкое наказание":

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Злата Огневич
Источник: LifeStyle 24
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