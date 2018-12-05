Антипремии 2018: избран автор худшей сцены секса в литературе

Американский писатель Джеймс Фрей получил премию за худшее описание сцены секса в литературе 2018 года.

Об этом заявляет британское издание Literary Review, на странице которого можно прочитать этот отрывок полностью.

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Имя победителя было объявлено в понедельник, 3 декабря, в Лондоне. Отмечается, что гости мероприятия дружно подняли свои бокалы за Джеймса.

Антипремию Bad Sex in Fiction Award Джеймс Фрей получил за книгу "Катерина" (Katerina), в которой он описывает несколько сексуальных сцен. Больше всего жюри не понравился текст, в котором рассказчик Джей и его любовница Катерина занимаются сексом в ванной в Париже. По их мнению, это описано настолько плохо, что Фрей мог бы выиграть премию еще несколько раз.

Цель такой премии – привлечь внимание к плохому описанию секса в современной литературе.

"Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белья. О Боже... Я закрываю глаза, выдыхаю... Я прислоняюсь к ней, оба дышим тяжело, я все еще внутри нее, улыбаюсь", – говорится в отрывке.



Джеймс Фрей – автор книги "Катерина"