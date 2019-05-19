Антирейтинг Евровидения-2019: кто набрал наименьшее количество баллов

Финал песенного конкурса Евровидение-2019 прогремел 18 мая в Тель-Авиве, Израиль. Представители из 26 стран устроили грандиозную борьбу за главный кубок. Победителем стал голландец Дункан Лоренс с песней Arcade.

Представители стран выступили в первом и втором полуфиналах, а затем 20 из них получили возможность выступить в финале Евровидения. В то же время 6 стран-участников попали в финал автоматически: страна-хозяин Израиль, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

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Общие результаты Евровидения-2019 формировались в итоге голосования жюри и зрителей. По общим результатам, победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов – Дункан Лоренс с песней Arcade, второе место заняла Италия, а третье – Россия. В пятерку лучших вокалистов в этом году попали также Швейцария и Норвегия.

Общий балл – это сумма баллов от национального жюри всех стран-участников Евровидения-2019, а также зрителей этих стран. Баллы очень отличались друг от друга.

Все баллы от жюри и общие можно посмотреть здесь. Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку исполнителей, которые получили наименьший балл на конкурсе Евровидение-2019.

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Что интересно, наименьшее количество баллов от жюри получила Испания! Исполнитель Miki с песней La Venda набрал всего лишь 7 баллов, однако парень не занял последнее место благодаря поддержке зрителей. От поклонников певец получил еще 58 баллов и занял пятое место с конца.

Смотрите выступление Miki с песней La Venda: видео

Наименьшее количество баллов от зрителей получила Германия – 0 баллов. Телезрители, которые голосовали за фаворитов на Евровидении-2019, совсем не поддержали дуэт S!sters с песней Sister. Однако артистки всё же некоторое количество голосов получили от членов жюри – 32 балла.

Смотрите выступление S!sters с песней Sister: видео

Наименьший балл получил представитель Великобритании. Певец Michael Rice с песней Bigger Than Us получил 13 баллов от жюри и 3 от зрителей.

Смотрите выступление Michael Rice с песней Bigger Than Us: видео

Пятерка исполнителей на Евровидении-2019 с наименьшим общим баллом:

Испания: Miki – La Venda – 60 баллов (7 баллов от жюри + 58 от зрителей)

Израиль: Kobi Marimi – Home – 47 баллов (12 баллов от жюри + 35 от зрителей)

Германия: S!sters – Sister – 32 балла (32 балла от жюри + 0 от зрителей)

Беларусь: Zena – Like It – 31 балл (18 баллов от жюри + 13 от зрителей)

Великобритания: Michael Rice – Bigger Than Us – 16 баллов (13 баллов от жюри + 3 от зрителей)