"Антитела" презентовали новый клип на песню Hello: жизнь после апокалипсиса существует

Украинская группа "Антитела" не прекращает удивлять поклонников. На днях музыканты презентовали новую композицию и клип, который ждали все, кто следили за их видеоработами. Трек Hello стал титульным к одноименному альбому.

Представители группы "Антитела" сообщили о презентации клипа на официальной странице в Facebook. Видео сразу же появилось на YouTube-канале коллектива. В презентации участники группы отметили, что трек Hello стал титульным в их новом одноименном альбоме.

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Поклонники ждали эту видеоработу, поскольку она является продолжением клипа на песню "Лови момент". В предыдущей музыкальной композиции фронтмен группы Тарас Тополя хотел донести до слушателей, что мир на самом деле нежный и хрупкий, поэтому мы, люди, должны оберегать Землю, ведь она – наш дом.

Песня "Hello" – это титульная работа альбома, над которым мы очень долго работали. Более 30 вариантов сведения и мастеринга, Тарас Тополя четыре раза переписывал текст, чтобы максимально передать ту эмоцию и тот посыл, на которые здесь хотим акцентировать. То есть мы делали ее такой, чтобы она полностью заслужила звание титульной композиции. Да, она драматична. Да, она довольно тревожная. Но это наша жизнь и это те вещи, о которых мы не имеем права молчать,

– заверили участники группы "Антитела".

Новый клип начинается с момента апокалипсиса, на котором закончился видеоролик на песню "Лови момент".

Смотреть видеоклип "Антитела" – Hello: видео