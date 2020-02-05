Антитела презентовали римейк песни "Птаха" в память о Дане Дидике: трогательное видео

Украинские поп-музыканты дали новое дыхание своему хиту "Птаха", который вошел в дебютный альбом группы "Будувуду". Щемящий римейк "Антитела" посвятили 15-летнему общественному активисту из Харькова Дане Дидику, жизнь которого трагически оборвалась в феврале 5 лет назад.

Вчера, 4 февраля, на официальном ютуб-канале группы "Антитела" появился душевный клип. Музыканты присоединились к проекту украинского журналиста Руслана Горового "Так работает память". Цель художественной инициативы – через песни запечатлеть память о маленьком, но сильном духом Данииле Дидике, погибшем в результате теракта в Харькове 23 февраля 2015 года.

Читайте также: Память должна жить: KOZAK SYSTEM презентовали песню в честь убитого в мирной ходе Даниила Дидика

Этот проект начался в июле прошлого года из песни "Спи маленький козачок" группы KOZAK SYSTEM. Теперь к памяти Даниила присоединилась популярная группа "Антитела", которая перезаписала свой трогательный хит, который увидел свет 12 лет назад.

Песня "Птаха" получила новую жизнь, потому что другую, детскую жизнь, забрала необъявленная война. Непонятно нам одно: почему школа, в которой учился Даня, до сих пор не носит его имени?

– высказался фронтмен коллектива Тарас Тополя.

Основатель альбома памяти Дани Дидика Руслан Горовой так комментирует премьеру: "Нет, и не может быть таких слов, которые бы умерили боль родителей Дани. Когда за свободу и независимость погибает ребенок, это всегда означает, что где-то кто-то из нас, взрослых, недоработал, не предусмотрел, не уберег. Смерть Даньки – это напоминание, что мы ответственны за каждый свой шаг. И не только перед собой".

Антитела – Птаха: смотрите видео онлайн

Что известно о гибели Даниила Дидика?Десятиклассник Даниил погиб 22 февраля 2015 года. Подросток был участником шествия в честь годовщины Революции Достоинства, одним из первых шел по проспекту Григоренко, когда прогремел взрыв. Это был теракт и тогда пострадали 11 человек, а еще четверо погибли.

Во время шествия Даниил вместе с активистами "держал в колонне периметр". Так активисты от нападений охраняли людей внутри, так как границы полицейских было мало. Как и проверки, которая просто не обнаружила скрытый боеприпас.

В память о Данииле Дидике в Харькове проводят футбольный турнир, его именем назвали пластовой курень и детскую спортивную школу в Днепропетровской области. А в родной школе открыли только мемориальную доску через три года после трагедии. Однако присвоить имя Даниила Дидика отказались.