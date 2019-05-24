Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться

Мода – циклична. С приходом нового сезона дизайнеры и специалисты фэшн-индустрии заявляют о кардинально других вещах, которыми нужно пополнять свой гардероб. Но не менее актуальной для модниц является тема антитрендов. Ведь именно эта информация поможет избавиться от вещей, которые удешевят стильный образ. LifeStyle 24 подготовил для вас материал о вещах, от которых нужно немедленно избавиться.

Поговаривают, что лучшая пора проявить свое чувство стиля – это осень или весна, ведь именно тогда каждая модница может соединить множество разных нарядов и аксессуаров: стильные пальто, брюки, шарфы, головные уборы и многое другое. Но кто сказал, что летом выглядеть стильно менее важно? Ведь быть красиво раздетой также надо уметь!

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Однако перед тем, как следовать тенденциям моды, обязательно нужно избавиться от вещей, которые потеряли свою актуальность в предыдущем или новом сезоне. Чтобы лучше ознакомить вас с темой антитрендов лета-2019, журналисты LifeStyle 24 пообщались с сертифицированным стилистом Мариной Мартынив, которая также часто дает дельные советы на своей странице в Instagram. Так, о чем этим летом стоит забыть и чем лучше заменить – читайте в нашем материале далее.

В начале нашего разговора Марина отметила, что мода – понятие цикличное, поэтому те тенденции, которые сегодня медленно, но уверенно отходят в прошлое, в один прекрасный сезон снова ворвутся в ваши сердца, а после того – и в шкаф. Поэтому не стоит быть радикальными на все 100% и выбрасывать одежду в мусорник. Лучше спрятать дорогие сердцу или кошельку вещи на верхние полки и таким образом придержать их для лучших времен или подходящих сезонов.

Также стилист заверила, что она на самом деле работает по принципу "Если нравится – носи", поэтому относительно трендов и антитрендов нужно быть максимально внимательным и осторожным. Однако дала несколько советов по летнему гардеробу и рассказала, что она рекомендовала бы добавить в список неактуальных вещей лета-2019.

Итак, начнем.

Антитренды лета-2019

1. Кожанка или, как принято называть, косуха

Видимо, для поклонниц этой верхней одежды в гардеробе первый пункт списка "антитрендов лета-2019" станет самым большим разочарованием. Но не спешите расстраиваться. Это лишь рекомендация от Марины Мартынив. Стилист отметила, что "кто-то избавляется от джинсов скинни, кто-то от приталенных платьев", а ее взгляд упал на кожаные куртки, которые в своем шкафу она заменила актуальными джинсовками.

Антитренды лета-2019 / Фото: Pinterest / коллаж: LifeStyle 24

2. Массивные логотипы

Владельцам футболок с кричащими лого знаменитых брендов нужно понемногу избавляться от них и искать достойную замену. Несмотря на то, что минимальные наименования брендов на одежде все еще будут актуальными, про массивные яркие логотипы стоит забыть.

Антитренды лета-2019 / Фото: Pinterest / коллаж: LifeStyle 24

3. Трикотаж

Да! На любые наряды из этой ткани в новом сезоне стоит поставить табу. Зато заменить их всегда готовы новые трендовые ткани, среди которых сатин, деним, кожа и лен. Что может быть лучше для жаркого летнего дня, чем легкий и натуральный льняной комбинезон? И какой наряд придаст вам больше сексуальности на свидании, если не кожа?

Антитренды лета-2019 / Фото: Pinterest / коллаж: LifeStyle 24

4. Скини

Хотя по этому типу штанов, как утверждает Марина Мартынив, мнения стилистов до сих пор остаются довольно двусмысленными. Казалось бы, на замену пришло немало красивых моделей, среди которых клеши, кюлоты, mom-джинсы и другие, но немалое количество модниц отдают предпочтение именно этому типу брюк. И выбор тех или иных зависит от типа фигуры: акцентные бедра – стоит выбрать клеш от бедра, а вот модель "скинни" подойдет далеко не всем представительницам женского пола, а только тем, пропорции которых соответствуют "правильным" стандартам.

Моими личными фаворитами являются mom-джинсы, которые отличаются особой актуальностью и универсальностью,

– призналась стилист.

Антитренды лета-2019 / Фото: Pinterest / коллаж: LifeStyle 24

5. Обнаженные плечи в рубашках и платьях

Насколько бы комфортной данная модель наряда не была, ее актуальность осталась в прошлом. Для лета-2019 стоит подыскать красивые платья и рубашки, акцент в которых будет идти на рукава-воланы или же буфы.

Антитренды лета-2019 / Фото: Pinterest / коллаж: LifeStyle 24

6. Короткие джинсовые шорты

Да-да! От шорт, которые точно есть в гардеробе каждой девушки, стоит отказаться летом-2019.

Актуальность коротких шорт в прошлом! На замену пришли велосипедки и официальные бермуды,

– отметила Марина Мартынив.

Антитренды лета-2019 / Фото: Pinterest / коллаж: LifeStyle 24

7. Балетки с круглым "носком"

Такой тип обуви также нужно отнести к антитрендам лета-2019. Уже несколько сезонов подряд все модницы мира отдают предпочтение альтернативным моделям. К примеру, балетки с острым носком, мюли или же босоножки с тонкими ремешками, которые по мнению стилиста, являются "абсолютно универсальным и невероятно женственным" вариантом обуви.

Антитренды лета-2019 / Фото: Pinterest / коллаж: LifeStyle 24

8. Поясная сумка овальной формы

Именно такая сумка станет лишней в вашем летнем look. Марина Мартынив призналась, что еще в прошлом сезоне они попали в список неактуальных, однако девушки не были готовы так быстро с ними расставаться. На замену пришло немало интересных вариантов поясных сумок, которыми можно заменить любимые, но неактуальные овальные. Однако есть еще одна модель, о которой стоит помнить и обязательно приобрести, если у вас до сих пор такой нет.

Это базовый гардероб, весенняя капсула, – для каждого она будет индивидуальной, но что касается сумки, здесь я положа руку на серце могу сказать, что без структурированной сумки я не представляю женского гардероба! Именно она должна быть у каждой fashion girl, ведь именно она поможет "собрать" образ и сделать его еще элегантнее,

– заверила Марина.

Антитренды лета-2019 / Фото: Pinterest / коллаж: LifeStyle 24

9. Солнцезащитные очки Cat Eye (Кошачий глаз)

От этой неудобной модели солнцезащитных очков также стоит отказаться этим летом. Поэтому, если вы еще не приобрели аксессуар в таком стиле, даже не ищите в магазинах! В новом сезоне в трендах окажется любимая модель покойного Карла Лагерфельда. Как утверждает стилист: "Девиз 2019 – чем больше, тем лучше!".

Антитренды лета-2019 / Фото: Pinterest / коллаж: LifeStyle 24

10. Tie die, неон и заколки с жемчужинами

Именно эти три вещи, которые на данном этапе пользуются большой популярностью, вскоре попадут в список антитрендов лета-2019. Ведь, как утверждает Марина Мартынив, мода работает по интересным схемам.

Принцип антитрендов слишком прост и делится на две категории: первая – вещи, которые не прижились, вторая – вещи, которые носят все,

– поделилась мнением стилист.

Поэтому заколки с жемчужинами уже лучше менять на классический золотистый оттенок, а неон – на нюд.