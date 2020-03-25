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Антонио Бандерас рассказал, что карантин разлучил его с любимой

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Знаменитый испанский актер, звезда "Зорро" Антонио Бандерас рассказал, что из-за вспышки коронавируса в мире остался один. Его жена Николь Кемпел находится с родными в Швейцарии, а сам актер – в Испании.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, не только отнимает здоровье и жизни людей, но и разлучает влюбленных. Так, Антонио Бандерас и Николь Кемпел из-за объявления карантина оказались в двух разных странах и неизвестно, когда смогут увидеться. На днях актер, находясь дома, дал интервью телешоу El Hormiguero, в котором рассказал свою историю. Об этом сообщает издание El Pais.

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Антонио был в Мадриде на съемках фильма, и после новости о карантине самоизолировался в своем имении в Малаге. Его жена в это время осталась с родными в Женеве. Мужчина признался, что чувствует себя, как Робинзон Крузо. На карантине он решил посвятить время домашним делам.

Я вычистил кухню, загрузил стиральную машину и приготовил еду, в частности, рис, который не вреден для меня. Живу, как настоящий Робинзон Крузо,
– рассказал Бандерас.

59-летний актер признался, что опасается за свой бизнес. Он отметил, что многие предприятия несут большие убытки. Также он относится к той группе людей, которые находятся в зоне риска заражения.

 

Правительство продлило карантин до 24 апреля
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 Звездные романы LifeStyle
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