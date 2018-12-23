Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку
Елка, украшенная огоньками и игрушками, – это неотъемлемый атрибут Нового года. Однако, лесной красавице прекрасно подойдут не только традиционные стеклянные игрушки, а, например, корица, апельсины и даже макароны. Не верите?
Lifehacker предлагает несколько способов, как можно оригинально украсить елку и удивить своих гостей.
Универсальный совет: чтобы елка выглядела стильно, не обязательно покупать много дорогих игрушек. Достаточно выдержать цветовую гамму — идеально, если это будут только два цвета. Например, красный и синий, красный и белый, красный и золотой, красный и зеленый.
Апельсины и мандарины
Новогодние игрушки можно сделать даже с подсушенных апельсинов и мандаринов. Фрукты можно нарезать кружочками или подсушить кожуру и вырезать из нее разные фигурки. Засушить цитрусовые и кожуру можно в духовке или на батарее. К тому же, такие игрушки не только будут хорошо выглядеть, но и будут прекрасно пахнуть.
Апельсиновые украшения на елку
Кроме того, из цитрусовых можно также изготовить гирлянду или рождественский венок.
Украшения из апельсина
Корица
К высушенным фруктам можно добавить палочку корицы, это тоже придаст приятный аромат. К тому же, палочки корицы можно просто связать лентой и повесить на елку.
Корица – великолепное благоухающее украшение на елку
Имбирные пряники
Такие пряники прекрасно смотрятся на елке. А к тому же, ими можно и полакомиться.
Имбирные пряники на елку 2018
Макароны
Из обычных макарон можно изготовить достаточно интересные снежинки. Для этого нужно склеить макароны и покрасить в белый или серебристый цвет.
Украшение из макарон на елку 2018
Праздничного вам настроения!