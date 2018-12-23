Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку

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Оригинальные способы украсить елку
Оригинальные способы украсить елку / 24 Канал

Елка, украшенная огоньками и игрушками, – это неотъемлемый атрибут Нового года. Однако, лесной красавице прекрасно подойдут не только традиционные стеклянные игрушки, а, например, корица, апельсины и даже макароны. Не верите?

Lifehacker предлагает несколько способов, как можно оригинально украсить елку и удивить своих гостей.

Универсальный совет: чтобы елка выглядела стильно, не обязательно покупать много дорогих игрушек. Достаточно выдержать цветовую гамму — идеально, если это будут только два цвета. Например, красный и синий, красный и белый, красный и золотой, красный и зеленый.

Апельсины и мандарины

Новогодние игрушки можно сделать даже с подсушенных апельсинов и мандаринов. Фрукты можно нарезать кружочками или подсушить кожуру и вырезать из нее разные фигурки. Засушить цитрусовые и кожуру можно в духовке или на батарее. К тому же, такие игрушки не только будут хорошо выглядеть, но и будут прекрасно пахнуть.


Апельсиновые украшения на елку

Кроме того, из цитрусовых можно также изготовить гирлянду или рождественский венок.


Украшения из апельсина

Корица

К высушенным фруктам можно добавить палочку корицы, это тоже придаст приятный аромат. К тому же, палочки корицы можно просто связать лентой и повесить на елку.


Корица – великолепное благоухающее украшение на елку

Имбирные пряники

Такие пряники прекрасно смотрятся на елке. А к тому же, ими можно и полакомиться.


Имбирные пряники на елку 2018

Макароны

Из обычных макарон можно изготовить достаточно интересные снежинки. Для этого нужно склеить макароны и покрасить в белый или серебристый цвет.


Украшение из макарон на елку 2018

Праздничного вам настроения!

via GIPHY

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Новогодние праздники Декор и дом
Источник: Lifestyle
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