Апельсины с оливками и чили: рецепт новогодней закуски

Если вы стремитесь разнообразить новогоднее меню, и не знаете, как это сделать – кулинар Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом праздничной закуски. Апельсины с оливками и чили смогут удивить ваших гостей.

По словам Евгения Клопотенко, вкус блюда будет кисло-сладким и немного острым. И хоть название закуски звучит довольно необычно, на самом деле апельсины с оливками и чили могут прийтись по вкусу самым заядлым гурманам. Кулинар поделился рецептом блюда, две порции которого обойдутся украинцам в 28 гривен.

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Как приготовить апельсины с оливками и чили (рецепт закуски):

Ингредиенты:

апельсин – 2 шт.;

оливки – 10 шт.;

перец чили (хлопья) – 10 г;

оливковое масло – 15 мл;

мята – веточка.

Апельсин очистите от кожуры и порежьте кольцами. Очень важно максимально тщательно очистить фрукт от белой оболочки, поскольку она может добавить горчинки вкусу блюда.

Выложите цитрусовый на тарелку и слегка посыпьте его перцем чили. Выложите на фрукты оливки и мяту. Полейте все оливковым маслом.