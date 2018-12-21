Апельсины с оливками и чили: рецепт новогодней закуски

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Евгений Клопотенко поделился рецептом новогодней закуски
Евгений Клопотенко поделился рецептом новогодней закуски / klopotenko.com

Если вы стремитесь разнообразить новогоднее меню, и не знаете, как это сделать – кулинар Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом праздничной закуски. Апельсины с оливками и чили смогут удивить ваших гостей.

По словам Евгения Клопотенко, вкус блюда будет кисло-сладким и немного острым. И хоть название закуски звучит довольно необычно, на самом деле апельсины с оливками и чили могут прийтись по вкусу самым заядлым гурманам. Кулинар поделился рецептом блюда, две порции которого обойдутся украинцам в 28 гривен.

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Допис, поширений Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

Как приготовить апельсины с оливками и чили (рецепт закуски):

Ингредиенты:
апельсин – 2 шт.;
оливки – 10 шт.;
перец чили (хлопья) – 10 г;
оливковое масло – 15 мл;
мята – веточка.

Апельсин очистите от кожуры и порежьте кольцами. Очень важно максимально тщательно очистить фрукт от белой оболочки, поскольку она может добавить горчинки вкусу блюда.

Выложите цитрусовый на тарелку и слегка посыпьте его перцем чили. Выложите на фрукты оливки и мяту. Полейте все оливковым маслом.

 

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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