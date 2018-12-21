Апельсины с оливками и чили: рецепт новогодней закуски
Если вы стремитесь разнообразить новогоднее меню, и не знаете, как это сделать – кулинар Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом праздничной закуски. Апельсины с оливками и чили смогут удивить ваших гостей.
По словам Евгения Клопотенко, вкус блюда будет кисло-сладким и немного острым. И хоть название закуски звучит довольно необычно, на самом деле апельсины с оливками и чили могут прийтись по вкусу самым заядлым гурманам. Кулинар поделился рецептом блюда, две порции которого обойдутся украинцам в 28 гривен.
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Как приготовить апельсины с оливками и чили (рецепт закуски):
Ингредиенты:
апельсин – 2 шт.;
оливки – 10 шт.;
перец чили (хлопья) – 10 г;
оливковое масло – 15 мл;
мята – веточка.
Апельсин очистите от кожуры и порежьте кольцами. Очень важно максимально тщательно очистить фрукт от белой оболочки, поскольку она может добавить горчинки вкусу блюда.
Выложите цитрусовый на тарелку и слегка посыпьте его перцем чили. Выложите на фрукты оливки и мяту. Полейте все оливковым маслом.