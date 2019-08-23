Аппетитная Деми Роуз похвасталась грудью и ягодицами на горячих фото с отдыха

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Известная британская фотомодель Деми Роуз, снимки которой каждый раз, кажется, достигают наивысшей формы сексуальности, смогла в очередной раз очаровать свою многомиллионную аудиторию. На свежих фотографиях с отдыха 24-летняя Insta-дива в который раз похвасталась своими прелестями.

Поскольку основной платформой продвижения для Деми Роуз является Instagram, то все сексуальные фотографии она оперативно публикует на своей странице. Так, новые фото с отдыха на Бали пышногрудая британка показала своим поклонникам в социальной сети.

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На фото обольстительная Деми Роуз позирует на фоне красивых джунглей, лежа на гамаке. Для жаркого балийского дня она выбрала коричневый сексуальный купальник с принтом питона, а голову украсила красивым аксессуаром в стиле бохо. 24-летняя модель позировала, выбрав для себя лучший ракурс. Она акцентировала внимание на пышную грудь и бедра, обернувшись к камере боком.

Демі Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

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Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle
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