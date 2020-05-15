Marvel по-украински: в сети представили трейлер супергеройского фильма Apple Man

Киноиндустрия в Украине молниеносно развивается. После успешных драм и комедий отечественные режиссеры решили снять первый супергеройский фильм, который получил название Apple Man. Сейчас в сети опубликовали трейлер и кадры киноленты.

Режиссером фильма Apple Man стал Василий Москаленко. В Фесбуке он рассказал, что киноленту сняли во время карантина, не покидая квартиры. Сам проект должен показать всей отечественной киноиндустрии, что даже фильмы в стиле Marvel можно сделать во время пандемии.

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"Много моих знакомых в области кино, как в Украине, так и в Голливуде, из-за карантина потеряли всякую надежду на творческую самореализацию. Проект Apple Man – это попытка вдохновить коллег оставаться креативными даже в такие тяжелые времена. Пример, как можно снимать кино, не нарушая правил карантина", – рассказал Василий Москаленко.

Сюжет супергеройского фильма Apple Man режиссер решил создать в комедийном стиле. Главный герой киноленты – Человек-Яблоко, получивший дополнительные силы в результате секретного эксперимента ЦРУ. Теперь ему нужно противостоять злодею, который хочет уничтожить Вселенную.

Интересно, что все роли, а их 12, сыграл сам Василий Москаленко. Создать эффектные кадры ему помогал оператор Владимир Кратинов. Все, что понадобилось авторам фильма, – это всего лишь комната на 15 квадратных метров и костюмы, которые создавались в ходе съемок Apple Man.

Известно, что релиз киноленты запланирован на лето 2020 года. Фильм Apple Man выйдет с украинской и английской озвучкой.

Смотрите трейлер к фильму Apple Man: видео