Apple отменил премьеру фильма "Банкир" из-за секс-скандала: подробности

Премьера биографической драмы "Банкир" должна была состояться на известном фестивале Американского института киноискусства накануне, 21 ноября. Однако компания Apple отменила дебютный показ ленты из-за реального сына главного героя, который предстал в центре секс-скандала.

О секс-скандале, из-за которого премьера фильма "Банкир" не состоялась, пишет издание The Hollywood Reporter.

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По сюжету, события биографического фильма рассказывают о Бернарде Гаррета, темнокожем бизнесмене, который в 1960-х годах нанял на работу светлокожего мужчину и доверил ему управлять своими финансами. Однако из-за сына главного героя, Бернарда Гаррета-младшего, выступившего сопродюсером картины, релиз отменили.

Дело в том, что его сводные сестры Синтия и Шейла Гарретт обвинили своего сводного брата, который старше их на 15 лет, в сексуальном насилии. Они отметили, что долгое время жили вместе с ним в одном доме и именно тогда их родственник домогался их и жестоко с ними обращался.

Также девушки заявили, что в фильме "Банкир" реальная история искажена таким образом, чтобы не вспоминать о них и их матери, а только про первую жену Бернарда Гаррета.

Мы приобрели "Банкира" в начале этого года, так нас поразила увлекательная и познавательная история фильма о социальных изменений и финансовой грамотности. Но на прошлой неделе нам стало известно о некоторых проблемах, связанных с фильмом. Нам, вместе с режиссерами, нужно некоторое время, чтобы решить эти вопросы и определить дальнейшие шаги,

– заявили представители компании Apple.

"Банкир": Смотреть трейлер к биографическому фильму