Украинская рэперша Alyona Alyona получила мировую известность и признание, однако продолжает жить обычной жизнью без роскоши. Звезда отметила, что несмотря на огромный успех, живет в съемной комнате и ездит к родителям в родной поселок Барышевка на маршрутках, а в столице ее можно увидеть даже в метро.

Жизнь известных и знаменитых всегда ассоциируется с невиданной роскошью и богатством. Однако далеко не каждая звезда украинского шоу-бизнеса может позволить себе дорогое авто и собственную квартиру. Миф о тех, кем восхищаются миллионы, развенчала рэперша Alyona Alyona. Для радио Urban Space Radio она записала разоблачительное видео, которое появилось в их инстаграм-профиле.

К теме Alyona Alyona худеет: от каких любимых блюд отказалась рэп-исполнительница

Как на самом деле живет Alyona Alyona?

Талантливую артистку знают далеко за рубежом. В прошлом году Alyona Alyona ворвалась в отечественный шоу-бизнес с украиноязычной музыкой и добилась потрясающего успеха. В 2019 году она дала более 74 концертов и посетила более 16 стран мира. Огромная популярность принесла не только признание, но и немалые доходы, которые не слишком повлияли на ее материальное положение.

Alyona Alyona уверяет, что по-прежнему живет в арендованной комнате и пользуется общественным транспортом.

Я живу в обычном доме, в обычной съемной даже не квартире, а комнате. Я езжу на Барышевку к родителям в маршрутках и очень часто катаюсь в метро,

– поделилась звезда.

Почему не все звезды богаты?

Она призналась, что большое количество подписчиков, аудитория и активная деятельность не всегда приносят "золотые мешки денег". Рэперша подчеркнула, что артисты и публичные люди вкладывают заработанное в собственное творчество или карьеру, чтобы радовать поклонников новыми треками или клипами, как это делает она.

"Я искренне верю, что такие артисты, как я, развенчивают этот стереотип и показывают, что мы всего лишь простые обычные люди", – подчеркнула Alyona Alyona.

Свою простоту и искренность рэперша довольно часто демонстрирует в инстаграм-профиле. Она откровенно показывает свой быт, увлекается папиным борщом, помогает родителям по хозяйству – работает на огороде и собственноручно разбрасывает навоз, а в заграничные путешествия отправляется с клетчатыми сумками.