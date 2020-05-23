Архивное фото Деми Мур покорило сеть: в чем секрет

Голливудская актриса даже в 57 лет поражает публику фантастической внешностью. Однако именно архивные кадры Деми Мур вызывают бурю обсуждения в сети. Звезда показала фото в полосатом купальнике, которым покорила фолловеров.

Свой путь в кинематографе и модельном бизнесе Деми Мур начала еще в подростковом возрасте. Несколько десятилетий назад ее фото украшали страницы глянцев и постепенно покоряли сердца публики. Так, голливудская звезда решила вспомнить свою успешную юность на личной странице в инстаграме.

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На архивном фото Деми Мур позировала в слитном купальнике в черно-белую полоску без бретелек, который держался на груди, а бедра девушки прикрыли рюши. Несмотря на то, что пляжный образ не обнажал пикантные части тела и был весьма сдержанным, на фотографии можно разглядеть хрупкие линии тела актрисы и стройную подтянутую фигуру.

Пышные волосы Деми Мур остались распущенными, нежно спадая на ее плечи. В подростковом возрасте звезда имела круглые щечки, которых со временем лишилась то ли благодаря пластическим операциям, то ли усиленному режиму тренировок. Как и сегодня, в юности знаменитость не злоупотребляла косметикой и смело демонстрировала естественную красоту без макияжа.

Как Деми Мур выглядела в юности?

Актриса довольно часто вспоминает свое беззаботное детство и непростую юность, поэтому архивные кадры появляются на ее личных страницах в социальных сетях. Деми Мур ностальгирует по прошлому, не ориентируясь на праздничные или знаменательные даты. Она публикует фото из семейного альбома в разные годы своей жизни, каждый раз покоряя сеть. Многие из них – провокационные, ведь уже в 16 лет Деми Мур строила свою карьеру в модельной индустрии.