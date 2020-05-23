24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Архивное фото Деми Мур покорило сеть: в чем секрет

- Читати новину українською
Архивное фото Деми Мур покорило сеть
Архивное фото Деми Мур покорило сеть / Instagram / @demimoore

Голливудская актриса даже в 57 лет поражает публику фантастической внешностью. Однако именно архивные кадры Деми Мур вызывают бурю обсуждения в сети. Звезда показала фото в полосатом купальнике, которым покорила фолловеров.

Свой путь в кинематографе и модельном бизнесе Деми Мур начала еще в подростковом возрасте. Несколько десятилетий назад ее фото украшали страницы глянцев и постепенно покоряли сердца публики. Так, голливудская звезда решила вспомнить свою успешную юность на личной странице в инстаграме.

Читайте также Деми Мур с бывшим мужем Брюсом Уиллисом развеселили фанов забавным танцем: видео

На архивном фото Деми Мур позировала в слитном купальнике в черно-белую полоску без бретелек, который держался на груди, а бедра девушки прикрыли рюши. Несмотря на то, что пляжный образ не обнажал пикантные части тела и был весьма сдержанным, на фотографии можно разглядеть хрупкие линии тела актрисы и стройную подтянутую фигуру.

Пышные волосы Деми Мур остались распущенными, нежно спадая на ее плечи. В подростковом возрасте звезда имела круглые щечки, которых со временем лишилась то ли благодаря пластическим операциям, то ли усиленному режиму тренировок. Как и сегодня, в юности знаменитость не злоупотребляла косметикой и смело демонстрировала естественную красоту без макияжа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

Как Деми Мур выглядела в юности?

Актриса довольно часто вспоминает свое беззаботное детство и непростую юность, поэтому архивные кадры появляются на ее личных страницах в социальных сетях. Деми Мур ностальгирует по прошлому, не ориентируясь на праздничные или знаменательные даты. Она публикует фото из семейного альбома в разные годы своей жизни, каждый раз покоряя сеть. Многие из них – провокационные, ведь уже в 16 лет Деми Мур строила свою карьеру в модельной индустрии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

 

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Голливудские пары, браки которых разрушились на карантине
22 мая , 18:34 Голливудские пары, браки которых разрушились на карантине
Уляна Журба
Лучшие детективы за последние годы, в которых сложно предсказать сюжет
22 мая , 17:30 Лучшие детективы за последние годы, в которых сложно предсказать сюжет
Юлія Михайлова
Самые интересные комедии Одесского кинофестиваля, которые доступны онлайн
22 мая , 12:59 Самые интересные комедии Одесского кинофестиваля, которые доступны онлайн
Єлизавета Герасимюк