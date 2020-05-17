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Архивное резюме Меган Маркл раскрывает эксклюзивные подробности: возраст, рост и хобби звезды

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Архивное резюме Меган Маркл раскрывает эксклюзивные подробности ее жизни
Архивное резюме Меган Маркл раскрывает эксклюзивные подробности ее жизни / Instagram / @sussexroyal

В сети появилось резюме Меган Маркл, которое она составляла более 10 лет назад, когда ее голливудская карьера была лишь впереди. Так, в 24 года актриса свободно владела несколькими языками, увлекалась танцами и даже боевыми искусствами. Также будущая звезда рассекретила свой вес и рост.

Архивное резюме Меган Маркл опубликовало издание The Mirror. В нем актриса, которая в то время находилась на старте успешной карьеры, откровенно рассказала подробности своей жизни, не подозревая, что эта информация получит огласку в прессе через 14 лет.

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По словам Меган Маркл, ее рост составляет 167 сантиметров, а вес – 51 килограмм. В резюме она указала опыт работы в кино и театре. К тому времени количество ее появлений на экране существенно проигрывало ролям в спектаклях. Тогда расположение продюсеров молодая актриса попыталась завоевать другими навыками.

Так, Меган свободно владеет испанским и французским языками. Среди ее увлечений – балет, джазовые танцы, чечетка, йога и даже кикбоксинг. Ее тренер Хорхе Бланко вспомнил, что занимался с будущей женой принца Гарри в Торонто во время съемок телесериала "Форс-мажоры", который и сделал Меган по-настоящему известной. "Мы немного занимались единоборствами, немного кикбоксингом и иногда боксировали", – отметил тренер.

меган маркл
Архивное резюме раскрыло эксклюзивные подробности жизни Меган Маркл / Фото: Instagram / @sussexroyal

Напомним, что ранее журналистам удалось раскрыть не менее потрясающие детали. Так, в сети опубликовали свидетельство о рождении сына Меган Маркл, где написано ее настоящее имя. На самом деле жену принца Гарри зовут Рэйчел. В документе в графе мать указано: "Рейчел Меган, принцесса Великобритании". Однако близкие, любимый, родители и члены королевской семьи всегда именовали ее Меган, поэтому другое имя не на шутку озадачило поклонников.

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Меган Маркл LifeStyle
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