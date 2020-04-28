Архивные фото принца Гарри покорили сеть: как королевский наследник выглядел в детстве

Принц Гарри записал послание к британцам по случаю 75-летия своей любимой детской книги "Паровозик Томас". Он анонсировал специальный эпизод мультсериала "Томас и его друзья" и признался, что и сам вырос на этой истории. Сеть заполонили архивные фото, на которых принц появился с сумкой в форме паровозика Томаса.

После рождения сына Арчи принц Гарри с особым удовольствием присоединяется к созданию детских проектов. Как сообщает Daily Mail, он анонсировал выход в свет специального эпизода детского анимационного фильма "Томас и его друзья", посвященного 75-летию книги "Паровозик Томас", которая и легла в основу экранизации.

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Премьера спецсерии мультфильма состоится уже в начале мая этого года. В нем появятся королева Елизавета II и маленький принц Чарльз, а события будут разворачиваться в Букингемском дворце. Видеообращение к общественности принц Гарри записал еще будучи членом королевской семьи в январе этого года в Лондоне. Он не стал скрывать, что паровозик Томас был его любимым персонажем в детстве.

Паровозик Томас за последние 75 лет смог стать родным и любимым персонажем для многих семей. Он развлекал, учил детей и поднимал для них важные темы с помощью увлекательных историй и интересных персонажей. У меня тоже накопилось достаточно воспоминаний, связанных с этим героем. Я вырос на этих мультфильмах,

– признался принц Гарри.

По этому случаю в сети появились архивные фото маленького принца Гарри, которые быстро разлетелись в прессе. На них королевский наследник впервые в сентябре 1987 года идет в детский сад Ноттинг Хилл. В этот знаковый день он не забыл прихватить с собой небольшую сумку в форме любимого паровозика Томаса. Невозможно остаться равнодушным к таким чувственным фотографиям из галереи британской монаршей семьи.



Архивные детские фото принца Гарри / Фото: Daily Mail



Архивные детские фото принца Гарри / Фото: Daily Mail