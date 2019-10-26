Ариана Гранде и Lizzo выпустили совместный ремикс на песню Good As Hell: видео

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Lizzoи Ариана Гранде
Lizzoи Ариана Гранде / Коллаж LifeStyle 24

Один из самых больших хитов певицы Lizzo под названием Good As Hell вышел еще в 2016 году, но в течение трех лет до сих пор остается наиболее зажигательным. Звезда сделала сюрприз поклонникам, представив ремикс, который записан в коллаборации с другой знаменитостью Арианой Гранде.

О выпуске совместного ремикса певицы сообщили на своих страницах в инстаграме. Lizzo сначала решила заинтриговать поклонников и показала видео с кофе со Starbucks размера "гранд". Позже поклонники поняли, что таким образом певица намекнула о сотрудничестве с Арианой Гранде.

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"Спасибо, Lizzo, за то, что мы записали совместный ремикс. Я так люблю тебя, твою энергию и этот ремикс", – написала Гранде в сети.

Фанаты двух певиц в восторге от их коллаборации. Только в течение одного дня после публикации количество просмотров пересекло отметку в размере одного миллиона.

Lizzo и Ариана Гранде – ремикс на песню Good As Hell

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Музыка Ариана Гранде
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